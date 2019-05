Kopalna sezona pod vprašajem? Iz Arsa sporočajo

Temperature morja se lahko hitro spremenijo, sporočajo iz Arsa. FOTO: Voranc Vogel/delo

Rekordno nizke temperature

Razmere se lahko hitro spremenijo, morje pa se do začetka kopalne sezone 1. junija ogreje tudi preko kopalne temperature 18 stopinj Celzija.

KOPER – Nestanovitno vreme v zadnjem obdobju se pozna tudi na temperaturi slovenskega morja, ki je imelo v torek na merilni postaji Koper 14,4 stopinje Celzija, kar je dobre tri stopinje manj od dolgoletnega povprečja za maj. Kljub temu smo še daleč od najnižjih zabeleženih temperatur v tem obdobju, kažejo podatki Agencije RS za okolje (Arso).V torek, 21. maja, so morju na merilni postaji Koper namerili 14,4 stopinje Celzija, medtem ko je bila v dolgoletnem nizu podatkov od leta 1981 povprečna temperatura v maju na tej postaji 17,5 stopinje Celzija, so pojasnili na Arsu. Najnižja zabeležena temperatura morja v tem obdobju je sicer bila vsega 10,7 stopinje Celzija, najnižje dnevno povprečje pa 11,4 stopinje Celzija. Po podatkih Arsa so še bolj oddaljeni vročinski rekordi, saj je v maju morje že imelo tudi 26,2 stopinje Celzija z dnevnim povprečjem 25,3 stopinje Celzija.Iz Arsove tabele je razvidno, da se je letošnji maj začel s temperaturami morja okoli 16 stopinj, kasneje pa je temperatura padla tja do dobrih 13 stopinj. Skladno z dolgoletnim povprečjem se morje v maju postopno segreva, in sicer v razponu med okoli 15 in okoli 19 stopinjami Celzija. Kot ugotavljajo na Arsu, je bila tako temperatura v začetku letošnjega maja nekoliko nadpovprečna, nato pa se je morje ohlajalo. V zadnjih dneh smo celo blizu rekordno nizkim temperaturam morja za določen dan (21. maja je bila temperatura morja tudi že samo 13 stopinj Celzija).Po drugi strani pa na agenciji za okolje poudarjajo, da se lahko v primeru vremensko toplejših dni razmere hitro spremenijo, morje pa se lahko do začetka kopalne sezone 1. junija ogreje tudi preko kopalne temperature 18 stopinj Celzija. Maja lani je tako na primer temperatura morja z dobrih 19 stopinj že padla na komaj kaj več kot 16 stopinj Celzija, do konca meseca pa se je morje nato segrelo vse do 24 stopinj Celzija.