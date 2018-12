Kako pravilno razporediti dopust za največ počitnic v letu 2019

LJUBLJANA – Da boste svoje dneve dopusta kar najbolj optimalno izkoristili, smo preverili, na katere dneve so v prihajajočem letu prazniki in kako jih najbolj smiselno povezati v počitnice oziroma podaljšane vikende.



Novo koledarsko leto prinaša veliko dela prostih dni ravno med tednom, z izjemo dneva upora proti okupatorju 27. 4., ki bo v soboto. Leta 2012 bo 12 dela prostih dni 1. in 2. januar 2019 (torek in sreda) – novo leto

8. februar 2019 (petek) – Prešernov dan

22. april 2019 (ponedeljek) – velikonočni ponedeljek

27. april 2019 (sobota) – dan upora proti okupatorju

1. in 2. maj 2019 (sreda in četrtek) – praznik dela

25. junij 2019 (torek) – dan državnosti

15. avgust 2019 (četrtek) – Marijino vnebovzetje

31. oktober 2019 (četrtek) – dan reformacije

1. november 2019 (petek) – dan spomina na mrtve

25. december 2019 (sreda) - božič

26. december 2019 (četrtek) – dan samostojnosti in enotnosti



V podaljšanem vikendu boste lahko uživali na kulturni praznik 8. februarja, ki bo v petek. Če si boste od dela želeli oddahniti za pet dni med prvomajskimi počitnicami, boste za to morali žrtvovali le en dan dopusta. Dan dopusta za podaljšani vikend boste lahko žrtvovali tudi avgusta, saj bo praznik Marijinega vnebovzetja v četrtek. Dva dneva dopusta za podaljšani vikend pa lahko prihranite za konec leta, saj bo božič na sredo, 25. decembra.



V Sloveniji imamo pet praznikov, ki nikoli niso dela prosti dnevi. To so dan Primoža Trubarja, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, vrnitev Primorske k matični domovini, dan suverenosti in dan Rudolfa Maistra.