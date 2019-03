Izdano opozorilo, to nas čaka jutri

LJUBLJANA – Za zadnji dan tega vikenda vremenoslovci napovedujejo pretežno oblačno, ponekod v vzhodnih krajih še delno jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 10 do 17 stopinj Celzija.



Dodali so tudi opozorilo. Po njihovih podatkih bodo jutri predvsem na severovzhodu Slovenije največje hitrosti jugozahodnega vetra okoli 70 kilometrov na uro (pri teh veter že lahko lomi veje). Zelo vetrovno bo tudi v sredogorju preostalega dela države, še dodajajo.