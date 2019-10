Grozljive napovedi za Slovenijo: katastrofe prihajajo s hribov in morja

Morje se bo dvignilo za en meter, smrekov in bukov gozd bosta izginila

Smrekova in bukova stebla, ki predstavljajo večji del gozda, bi lahko v veliki meri izginila. Zaradi svoje geografske lege se Slovenija segreva dvakrat hitreje od globalnega povprečja.



Triglavski ledenik skoraj izginil

Triglavski ledenik bi lahko v naslednjih desetlerjih povsem izginil FOTO: Slovenska vojska

LJUBLJANA – Tako kot ves ostali svet, se tudi Slovenija sooča s podnebnimi spremembami. Neodvisni slovenski strokovnjaki so za portal Al Jazeera povedali, da Slovenija v praksi naredi bolj malo oziroma skoraj nič na področju okoljevarstva, zato nam grozi, da bo Slovenija konec 21. stoletja izgledala povsem drugače kot danes.iz fundacije za trajnostni razvoj Umanotera je za Al Jazeeero povedal, da je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) pripravila projekcije vplivov na podnebne spremembe v treh različnih scenarijih - optimistični, zmerno optimistični in pesimistični. Sam je poudaril pesimističnega, ki se bo zgodil konec 21. stoletja, v primeru, da bo Slovenija nadaljevala z visokimi emisijami plinov.»Temperatura zraka bi bila višja za štiri stopinje Celzija, listje na vejah bi pognalo 40 dni prej, količina padavin bi se okrepila za 20 odstotkov in morje bi se dvignilo za en meter. V poletju bi imeli celo več kot 90 vročih dni, ko temperatura čez dan ne bi padla pod 30 stopinj Celzija. To bi še ogrozilo zdravje starejšega prebivalstva, predvsem v mestih, kjer vročino še huje občutimo,« je povedal Gnezda.Po projekcijah težav s količino vode čez leto ne bo, bodo pa spremenjeni vzorci padavin. Poleti pričakujejo resnejša pomanjkanja vode, kar bi ogrožalo vso državo - nižji vodostaji rek ne bodo vplivali le na kmetijstvo, temveč tudi na proizvodnjo elektrike iz hidroelektrarn, ki danes predstavljajo kar tretjino proizvodnje električne energije v Sloveniji.Po pesimistični projekciji bo pozimi tudi za več kot 60 odstotkov več dežja v primerjavi z današnjim časom in zaradi globalnega segrevanja skoraj nič snega. Na severovzhodnem delu Sloveniji bodo vodostaji rek kar 40 odstotkov višji kot danes.Po besedah Gnezde za Al Jezzero se je višina snežne odeje v primerjavi s 60. leti zmanjšala za polovico, kar predstavlja tudi problem za zimski turizem. Triglavski ledenik je sredi prejšnjega stoletja meril okoli 15 hektarjev, danes le še 0,7 hektarja.je povedala, da je bil akcijskih načrtov za prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe narejen že leta 2008, a se do danes ni naredilo nič v tej smeri. »V Bruselj vedno pošiljamo samo obljube, da bomo naredili to in ono, a vedno zamujamo,« je dejala slovenska klimatologinja.Največji izziv pri zmanjševanju emisij predstavljata energetski sektor in promet, ki predstavljata skoraj 2/3 skupnih emisij, sledijo pa industrijski procesi, kmetijstvo, gospodinjstva in odpadki.