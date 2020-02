Gripa dosegla vrhunec: Ne spomnimo se, da bi otroci tako zbolevali

Visoka vročina in zapleti

Gripa je dosegla vrhunec. FOTO: Nijz

Kaj se bo zgodilo, če pride do izbruha?

Sezona gripe je dosegla vrhunec. Kot so danes pojasnili v UKC Ljubljana, je bilo do danes zaradi gripe hospitaliziranih okoli 450 oseb, zaradi respiratornega virusa RSV pa je do danes zbolelo okoli 300 oseb. Zaradi gripe se je in se še v intenzivnih enotah zdravi okoli 45 oseb.Kot ocenjujejo, je gripa dosegla vrhunec in je v upadanju. Opažajo, da število okuženih ne narašča več tako, kot je v preteklih tednih. Med najbolj prizadetimi so bili otroci do 14. leta starosti, so pa letos zabeležili tudi porast gripe pri mladostnikih v starosti od 15 do 18 let. Pojasnili so še, da letos niso zabeležili tako visokega števila obolelih med starejšimi.»Ne spomnim se, da bi otroci tako zbolevali,« je izpostavila predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanjaLetos je zaradi gripe zbolelo vsaj štirikrat več otrok kot običajno. Bila je tudi hujša kot v preteklih letih, zapleti pa so bili resnejši. Otroci so imeli po deset dni visoko vročino, tudi 40 stopinj, sledili so zapleti, kot je pljučnica. Dnevno naj bi posamezni pediater pregledal tudi do 100 otrok. V lekarnah je zmanjkalo calpola in dalerona.Otroški oddelki so letos mnogo bolj obremenjeni, kot so bili lani. Kako se bo stvar nadaljevala in kako na strani odraslih in starostnikih, še ne vedo. Predvidevajo, da se bo pokazalo to v roku deset dni.Lejko Zupančeva je še pojasnila, da na kliniki z velikimi napori zagotavljajo izolacijo. »Nobena država nam ne bo pomagala tako, da bi jemala naše bolnike, zato moramo za to poskrbeti sami,« je apelirala na državo. Povedala je še, da je urgentna ambulanta popolnoma neprimerna za sprejemanje takih bolnikov in bi s prizidkom na infekcijski kliniki to pridobili.»Če bi prišlo do izbruha zelo nalezljive bolezni, bi prišel na vrsto pandemski plan, ki predvideva, kateri oddelki se odprejo za te bolnike, medtem ko se ostale bolnike prestavi na druge klinike. Govorimo o epidemičnih razmerah, če se na vratih pojavi sto bolnikov ali več. Dokler gre za enega ali dva, je obvladljivo,« je še odgovorila na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi pri nas prišlo do izbruha zelo nalezljive bolezni.Povedala je še, če bi prišlo do kakšne hude epidemije, da bi bilo potrebno aktivirati vse razpoložljive kapacitete. Meni, da človek nikoli ne more biti popolnoma pripravljen na nekaj, česar še ni doživel.