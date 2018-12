FOTO: V desetih mesecih najmanj 20 mrtvih

Pomoč za številne pogosto pride prepozno.

Devet utopitev

Migrante, ki v Bosni in Hercegovini izgubijo življenje, pokopljejo kot neznane osebe.



Migranti na minskih poljih

3200

ilegalnih migrantov so od začetka leta prijeli samo na območju Bele krajine.

Ne le v Sredozemskem morju in v prometnih nesrečah v Turčiji, Grčiji, Makedoniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, tudi v naši neposredni bližini umira veliko ilegalnih migrantov, ki si na vse načine prizadevajo priti v Evropsko unijo.V Sloveniji je največ utopitev v reki Kolpi, nekaj migrantov pa je umrlo tudi drugje. Večino tovrstnih primerov so obravnavali policisti z območja Policijske uprave Novo mesto, ki so zlasti na območju Bele krajine od začetka leta prijeli približno 3200 ilegalcev.Tudi na območju PU Koper imajo z migranti precej opravka. Na območju Ilirske Bistrice se je tako v ponedeljek, 27. novembra, v reki Reki utopil migrant, za katerega domnevajo, da je bil državljan Alžirije. Že poleti so koprski policisti obravnavali še en srhljiv primer, ko so komunalni delavci podjetja CPK pri urejanju brežine ob glavni cesti med Obrovom in Hrušico našli razpadajoče truplo.Policisti niso našli znakov nasilja, migrant pa naj bi preminil zaradi izčrpanosti na poti proti Italiji, po mnenju domačinov verjetno že minulo zimo ali zgodaj spomladi. V bližini so našli tudi manjkajočo glavo in roki. Smrad razpadajočega trupla je namreč privabil lačne divje živali, te so ga začele objedati ...Še huje je na območju PU Novo mesto, zlasti v Beli krajini, kjer izsledijo in primejo največ ilegalnih pribežnikov iz Alžirije, Afganistana in Maroka. Kot nam je povedala tiskovna predstavnica PU Novo mesto, so med prijetimi prevladovali moški, stari od 18 do 35 let. Več oseb so tudi iskali v reki Kolpi. »Po prijetju tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo tako, da so preplavali reko, so v razgovorih z njimi pogosto ugotovili, da bi lahko bilo v skupini več oseb in je obstajala možnost, da komu ni uspelo preplavati reke in je utonil. Ne moremo potrditi, da je šlo za utopitve, saj bi se domnevno pogrešana oseba lahko odločila, da ne preplava Kolpe, in je ostala na hrvaški strani. V vseh primerih smo takoj poklicali gasilce, da so ob pomoči potapljačev pregledali strugo reke. Ugotovili so devet tragičnih utopitev ob poskusu nezakonitega prečkanja državne meje. Zadnjo utopitev smo obravnavali 3. 6. 2018. Pet primerov so obravnavali naši policisti, štiri pa hrvaški varnostni organi. Za vseh pet primerov, ki smo jih obravnavali mi, je bilo potrjeno, da je bil vzrok smrti utopitev. Novomeški kriminalisti so potrdili identitete utopljenih oseb in trupla vseh tujcev so svojci že prevzeli,« nam je še zatrdila Alenka Drenik.Po podatkih hrvaškega ministrstva za notranje zadeve je od začetka letošnjega leta do oktobra, torej v desetih mesecih, na poti iz Bosne in Hercegovine čez Hrvaško v Slovenijo umrlo najmanj 12 migrantov. Večinoma gre za utopitve, predvsem v reki Savi, nekaj pa jih je življenje izgubilo, ker so stopili na mine, ki še vedno ležijo na območju gore Plješevice. Sicer so naši južni sosedje zabeležili tudi nekatere druge smrti migrantov. Tako je 11. avgusta v okolici Ogulina plaz kamenja, lesa in zemljišča zasul dva migranta, ki sta spala na prostem.Še več jih je življenje izgubilo v Bosni in Hercegovini, kjer je prav tako kot na Hrvaškem še veliko minskih polj iz minule vojne. Pri prečkanju teh območij naj bi življenje izgubile cele skupine ljudi. Ker mnogi pri sebi nimajo nobenih dokumentov in jih sorodniki redko iščejo kot pogrešane, mrtve migrante pokopljejo kot neznane osebe.