FOTO: Po operaciji v Švici bo spet hodil

Skoraj 30 let trpljenja

Transparentno zbiranje

Mladinski reprezentant s kroglo

Stojaković je v dresu rokometne reprezentance Slovenije zbral 33 nastopov. V mladih letih je bil tudi nadarjen atlet, postal je mladinski jugoslovanski reprezentant v suvanju krogle. Potem se je odločil za odbojko, branil je barve OK Celje. Takrat so ga vnovič opazili rokometaši, prvo pravo rokometno priložnost je dobil v trboveljskem Rudarju pri trenerju Tonetu Medvedu.

LJUBLJANA – Ko je treba stopiti skupaj in pomagati, se Slovenci še vedno radi odzovemo. Manj imaš, več poskušaš dati. To je na svoji koži izkusil nekdanji 51-letni rokometni reprezentant, ki mu je krepko opešalo zdravje. Srečo, upanje in rešitev je našel v Švici, kjer so ga 16. maja letos operirali!Zahteven poseg, reševali so mu živec, je trajal pet ur. Zdravnik, ki je opravil operacijo, je Nenada nedavno še enkrat pregledal, s posegom pa je bil izjemno zadovoljen.Nenad pa kipi od volje in želje. »Kronična bolečina, ki jo je trpel pred odhodom v Švico, je dosti manjša, tudi muskulatura je v vsem tem času dobro ojačala. S pomočjo fizioterapevtov, ergo terapevtov in vseh preostalih specialistov v centru se je njegovo zdravstveno stanje na vseh področjih spremenilo v pogojno normalno stanje,« še izvemo.Da bo hodil povsem samostojno, torej brez bergel ali preostalih pomagal, pa bo treba še in še trdega dela, vaj, treningov. »Mogoče so to mali koraki za človeštvo, a so zame zelo veliki in sem jih kar se da vesel,« pove Nenad. »Z izvedbo celotnega zdravljenja sem izjemno zadovoljen. Vse, kar sem doživel tukaj, bi bilo treba posneti in se potruditi prenesti v naš zdravstveni sistem, da bi bili vsi bolniki oziroma pacienti obravnavani na približno podoben način,« je o zdravljenju povedal Nenad.Težave v hrbtenici in ukleščen živec so ga prikovali na invalidski voziček. Njegove težave trajajo že skoraj 30 let! Prvič je bil operiran leta 1989, drugič 1999., tretjič 2008. Vmes je imel operirani obe koleni, poškodoval si je tudi ahilovo tetivo. Ko so se težave s hrbtom nadaljevale, je šel po pomoč celo v Južno Ameriko k alternativnemu zdravilcu, takrat je v dobrodelni akciji sredstva zanj zbirala Celjankamu je za kratek čas odpravil oziroma olajšal bolečine, tudi gibanje je bilo olajšano, pozneje se je spet poslabšalo. Rešitev je našel v Švici, kjer pa poseg ni poceni, slabih 100.000 evrov. Ker jih ni imel, so mu na pomoč priskočili dobri ljudje, levji del posla je opravilo Humanitarno društvo Enostavno pomagam.Ko je bil denar zbran, pa je za drugo dobro novico poskrbelo slovensko sodstvo. Stroške rehabilitacije in operacije v Švici je moral kriti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj je Stojaković dobil tožbo na ustavnem sodišču v Ljubljani.»Izkoristil bi priložnost, da se zahvalim sinovomainter ženi, ker so mi vedno stali ob strani. Absolutno gre ogromna zahvala Humanitarnemu društvu Enostavno pomagam z g.na čelu in vsem njihovim članom, saj brez njih projekta nikakor ne bi mogel izpeljati. Donatorji in posamezniki pa so v mojem primeru na posebnem mestu. Beseda hvala je premajhna in ne opisuje tako veliko, kolikor sem jaz hvaležen vsem, ki so na kateri koli način sodelovali v akciji zbiranja sredstev in mi olajšali bivanje in rehabilitacijo,« je še dodal Stojaković.Zahvaljuje se tudi vsem bralkam in bralcem Novic, ki ste denar zanj zbirali prek Krambergerjevega sklada. Ker je poseg plačala država, mu bo denar še kako prav prišel za rehabilitacijo.»Zanj smo v projektu s pomočjo donatorjev in dobrih ljudi zbrali 79.986,93 evra. V tem času smo Nenadu omogočili samoplačniški specialistični pregled in posvet v Švici pred odhodom na zdravljenje, nakup profesionalnega stimulatorja compex za krepitev in prekrvitev mišic, letalski prevoz ter bivanje zanj in spremstvo pred operacijo in po njej, nakup invalidskega vozička, ki je prilagojen njegovemu zdravstvenemu stanju, prehranske dodatke za boljšo rehabilitacijo in podobno ter porabili 21.625,41 evra.Še naprej mu bomo pomagali pri rehabilitaciji in uresničevanju njegove želje. Tudi v imenu društva se iskreno zahvaljujem vsem donatorjem, ki ste pomagali Nenadu Stojakoviću in zaupate našemu delu,« je ob koncu projekta izrazil hvaležnost tudi Milan Ninić, predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam.»V vaših življenjih vam želim samo eno. Veliko, veliko zdravja, saj je vse preostalo bonus!« je jasen Nenad.