FOTO: Bi prespali v Kardeljevi vili? Cena? Da te kap ... 

Brioni so razsuti v morju nasproti Fažane, so skupina 14 otokov in otočkov s skupno površino 44 kvadratnih kilometrov kopnine in morja, akvatorija. Po odhodu Rimljanov je arhipelag stoletja životaril, propadal, prebivalci so se zaradi komarjev in malarije izseljevali. Napoleonovi Francozi so imeli načrte o izsušitvi močvar, a so bile Ilirske province prekratkega veka. Avstrijci, ki so prišli za njimi, niso imeli druge ideje kot pozidati trdnjavo, imenovano Tegethoff, po admiralu iz Maribora, zmagovalcu pomorske bitke pri Visu.

Ko je bila 7. julija 1991 podpisana Brionska deklaracija, s katero so bile ustavljene sovražnosti na ozemlju Slovenije in je za tri mesece zamrznila osamosvojitvene aktivnosti, je brionski arhipelag na koncu Istre vnovič vstopil v slovensko zgodovino.Enajst dni pozneje je predsedstvo Jugoslavije sprejelo sklep o umiku JLA iz Slovenije. Kot povedo v podjetju Nacionalni park Brijuni, Slovencev, ki vsako leto obiščejo ta arhipelag, vključno z vilami, ki so nekdaj gostile svetovno politično in družabno elito, ne manjka.Vendar so Brioni bolj ali manj le še spomin, neke vrste »rezidenca duhov preteklosti«, kot pravi zagrebški kolega. V nekdaj luksuzno Titovo Belo vilo ne prihaja več nihče, vili Jadranka in Brijunka sta prazni, rezidenca na otočku Vanga, ki jo je imeltako rad, je po podatkih hrvaškega državnega protokola zasedena dan ali dva na leto.Edini objekt, ki ga uspešno tržijo, je nekdanja hiša. Gre za vilo Lovorka, petičnim turistom jo oddajajo za 2000–3000 evrov na noč. Za ta znesek imajo gostje na voljo zasebno plažo, gospodinjo, elektromobil, gliser … Vilo so obnovili pred desetimi leti, povprečno pa je zasedena od tri do štiri mesece na leto. Večina so stalni gostje, ki tja prihajajo že vrsto let, bivanje pa plačujejo za pet let vnaprej.Brionski arhipelag so Avstrijci na pragu 20. stoletja spremenili v mondeno letovišče. Borove gaje, drevorede pinij in eksotično floro je posadil in oblikoval ajdovski gozdar. Od tam je leta 1866 v bitko pri Visu krenil admiral, nadvojvodana usodno pot v Sarajevo.in Tito so pred pol stoletja na Brionih ustoličili neuvrščene, leta 1991 pa so se tam dogovorili o razpadu SFRJ. Hrvati jim želijo vrniti sloves mondenega počitniškega raja.Ko je avstrijski jeklarski magnatleta 1893 prvič stopil na Veliki Brion (največji v arhipelagu 14 otočkov in čeri na skrajnem koncu Istre), so bili Brioni zanemarjeni in pozabljeni. Bogati Dunajčan, sin znanega bidermajerskega krajinarja, je svoje premoženje ustvaril z železom iz čeških Vitkovic in kot glavni dobavitelj jekla za avstro-ogrsko mornarico v Trstu in Pulju. Po prihodu na Veliki Brion je zbolel za malarijo in na pomoč poklical slavnega bakteriologa, poznejšega nobelovca dr., ki je izsuševal močvirja Arna med Piso in Livornom ter uspešno pregnal malarijo tudi z Brionov.Kupelwieser se je zaljubil v te otoke. Sklenil je ustvariti počitniški raj za smetano monarhije, industrialce, politike in vojsko. Svoje ekskluzivno in eksotično letovišče je uresničil s pomočjo imenitnih in drznih zamisli slovenskega gozdarjaAlojza Čufarja. Od leta 1983 so Brioni zaščiten narodni park in kulturni spomenik. A v obdobju vsemogočnega kapitala se ne ve, kakšna usoda jih čaka. Načrtov je bilo že doslej ogromno, uresničenega pa bolj malo ali nič.Ko vprašaš poznavalce, kaj se dogaja na Brionih, skomignejo in se cinično nasmehnejo.Kot dopisnik s Hrvaške sem pred nekaj leti obiskal Brione. Takrat so mi pokazali študijo, ki je tam predvidevala elitni turizem in izgradnjo objektov zanj. Takratna vlada premierja in zdajšnjega predsedniškega kandidatajo je naročila pri svetovalnem konzorciju Horwath&Horwath, projektu pa je bila naklonjena tudi ena od avstrijskih bank. Kot je bilo razvidno iz študije, ki je sicer nosila oznako zaupno, pa bi morali najprej spremeniti prostorski načrt. Tudi za to je bilo bolj ali manj vse pripravljeno.No, pa je prišel birokrat, prevzel HDZ in hrvaško vlado, projekt Elitni turizem na Brionih pa spravil v predal. Po hodnikih hrvaške vlade na Gornjem trgu je bilo slišati, da niti ne zaradi tega, ker bi bilo kar koli sporno, ampak zgolj zaradi tega, ker je projekt pripravila rdeča SDP. Dajte, no! Ne moremo kar tako na Brione pripeljati težke mehanizacije in začeti podirati vse povprek, so zatrjevali podporniki Plenkovićevega skrivanja načrtov za revitalizacijo otočja.In tako je projekt padel nekam v brionski arhipelag, nekdanji politični center Jugoslavije in sveta, enako pomemben kot palača OZN, Bela hiša, Kremelj ali Downing Street 10, pa je vse bolj (z nekaj manjšimi izjemami) podoben arhipelagu duhov.