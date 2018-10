Bralec razjarjen: »V Šiški padel 110 let star topol«

LJUBLJANA – Na nas se je obrnil bralec, ker ga je zanimalo, kaj se je dogajalo na enem od ljubljanskih parkirišč pri lokalu Franci na Balanci oziroma pri stadionu Ilirija, kjer naj bi v enem dnevu požagali deset dreves, med katerimi je bil tudi, kot pravi, 110 let star topol.



https://www.facebook.com/rudi.roudi/videos/1314030775400842/

Z mestne občine Ljubljana (MOL) so nam odgovorili, da površina, kjer se je izvajala sečnja na videoposnetku, ni v lasti MOL, zato nimajo pristojnosti ukrepanja in s tem tudi ne podrobnejših informacij o posegu.



Zasebni lastniki lahko po zakonu na svojem zemljišču opravljajo kakršen koli odrez, saj drevesa ponavadi niti ne prijavijo na Zavod za varstvo narave ali na Zavod za varstvo kulturne dediščine. Kot nam je pojsnila Lena Marion iz podjetja Tisa, ki v Ljubljani skrbi za posek drevja in obrezovanje dreves, je v redkih primerih topol tudi zaščiten. Denimo topoli ob Plečnikovem stadionu ali ob stolnici da, na zasebnem zemljišču pa skoraj da ne.



Pripis bralca, da je bil topol star 110 let, je marsikoga presenetil, saj je življenjska doba topola ponavadi med 50 in 60 let, ni pa nemogoče tudi 110 let, nam je dejala Marionova in dodala, da topol ni primerno drevo za mestno okolje. »Hitro se razkraja, ni stabilen, zdrave veje se lahko lomijo,« je naštela Marionova.



Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali video.