Češnje utrjujejo vezi

Drevored japonskih češenj, ki so ga v Grosupljem oktobra lani zasadili ob Adamičevi cesti, kjer stojijo tudi znameniti velikani z zaprtimi očmi pred časom umrle umetnice, kiparke Lučke Koščak, je zacvetel.

Oktobra so jih posadili, maja so zacvetele.

Drevesa, 80 japonskih češenj vrste sakura, so zasadili v sodelovanju z veleposlaništvom Japonske in podjetjem Toyota Adria – to je sodelovalo tudi zaradi iniciative k prispevanju zniževanja ogljičnega odtisa – v spomin na olimpijske in paralimpijske igre v Tokiu 2020 ter na 30-letnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Japonsko in Slovenijo. Simbolična zasaditev dreves, ki povezujejo naroda, ima korenine v projektu Sakura Cherry Tree Project, namen katerega je v obdobju od aprila 2021 do marca 2023 v več slovenskih občinah posaditi japonske češnje, ki bodo odnose med državama še bolj utrdile.

Češnje ponazarjajo tudi prijateljstvo in medsebojno spoštovanje narodov sveta ter mir v svetu, kar so v Grosupljem te dni vnovič zaznamovali s slovesnim sprejemom nj. eksc. Hiromičija Macušime, veleposlanika Japonske v Sloveniji. V družbi župana dr. Petra Verliča sta se sprehodila mimo cvetov, ki so se odprli v nežni roza barvi.

Češnje predstavljajo dobro sodelovanje in prijateljstvo med državama, Slovenijo in Japonsko, ter tudi med Evropsko unijo in deželo vzhajajočega sonca.

»Pogled na njih nas že zdaj razvedri, kako lepo bo šele čez nekaj let. Zagotovo so tudi lep prispevek k zelenim površinam v našem mestu, k varovanju okolja, h Grosuplju goes green. Tudi to so namreč naša skupna prizadevanja,« so povedali na občini, župan pa je izpostavil povezovanja z Japonsko, ki nakazujejo tudi na nadaljnja poglobljena sodelovanja, zlasti na področju gospodarstva. »Ne nazadnje, občina Grosuplje je odprta občina k sosedom pa tudi v svet,« je zanosno dejal in veleposlanika povabil k vpisu v spominsko knjigo občine Grosuplje, ki jo hrani mestna knjižnica.