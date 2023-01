Z začetkom leta je iz Koroške pricurljala skrb vzbujajoča novica o dogajanju v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, kjer skrbijo za osebe z motnjami v duševnem in gibalnem razvoju. Ena od tamkajšnjih zaposlenih je namreč skrivaj dvigovala gotovino z bančnimi karticami tamkajšnjih stanovalcev in naj bi si nagrabila kar 18.000 evrov. Najbolj uživa ob izdelovanju makramejev in lepljenk. Nadvse zavržno ravnanje drzne tatice, ki so jo sicer odpustili, prav nič ne preseneča 46-letne Petrine Pekušek iz Selnice ob Dravi, ki je bila kar 27 let stanovalka tega zavod...