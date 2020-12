Cepiti se mora polovica Slovencev

Pred skoraj letom dni se je pojavil novi koronavirus, ki se je v le nekaj mesecih razširil po svetu, položil v posteljo svetovne voditelje in izpostavil neenakost med državami, ljudmi. Začelo se je konec decembra na Kitajskem, natančneje v Wuhanu, na tamkajšnji tržnici, to so zaradi izbruha bolezni prvega januarja zaprli. Le nekaj dni prej je tamkajšnji center za preventivo in nadzor nad boleznimi zaznal več primerov »nenavadne pljučnice«, mestna oblast pa je zadnjega decembra prebivalce opozorila, naj se izogibajo zbiranju, zlasti v zaprtih prostorih, predlagali so nošenje zaščitnih mask, kadar gredo od doma. Nekaj dni ...