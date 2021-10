Cene v nebo: trgovci pritrjujejo, da so dobavitelji že napovedali podražitve

Pred nami je zima in kot kaže, nas bo močno udarila po denarnici. Po dvigu cen energentov se zdaj napoveduje tudi dvig cen osnovnim življenjskim potrebščinam. Kot da že rast cen med koronskim letom, ko se je sadje v povprečju podražilo za 16 odstotkov, zelenjava za 18 odstotkov, žito za 23,5 odstotka, jajca za deset odstotkov, kilogram kruha za 6,6 odstotka, mleto mešano meso pa za 22,8 odstokov ni dovolj, se z novembrom napoveduje nov dvig.

Kruh naj bi se z novembrom podražil za pet odstotkov, mleko do deset, meso do 15 odstotkov, testenine pa od 10 do 30 odstotkov.

Pri naših največjih trgovcih Lidlu, Sparu, Hoferju, Tušu in v Mercatorju smo preverili, kako se bodo na napovedan dvig cen osnovnih živil odzvali naši trgovci in kdaj lahko potrošniki pričakujejo, dvig cen. Odgovore Tuša objavimo, ko in če jih prejmemo.

V Lidlu pravijo, da o konkretnem draženju izdelkov težko govorijo in dodajajo, da so prav tako cene nekaterih izdelkov v zadnjem času tudi padle. »V Lidlu Slovenija sicer skrbno spremljamo dogajanje na trgu surovin in cene na maloprodajnem trgu ter jih stalno prilagajamo. Vsak teden pripravimo akcijsko ponudbo za kupce, s čemer jim zagotovimo, da lahko izdelke, ki jih potrebujejo, nakupijo po ugodni ceni. Okrepili smo tudi segment izdelkov, ki jih označujemo »trajno nizka cena«, kar pomeni, da smo se kot trgovec zavezali, da bomo izdelke kupcem ponudili z ugodnejši prodajni ceni za vsaj tri mesece. Na tak način bomo tudi v prihodnje v skladu z našo zavezo kupcem ponujali možnost nakupa izdelkov izvrstne kakovosti po ugodni ceni.«

Trgovci pravijo, da so jim nekateri dobavitelji že napovedali podražitve. FOTO: Getty Images/istockphoto

V Spar Slovenija potrjujejo, da so jim v zadnjem letu nekateri dobavitelji napovedali zvišanje cene, a so uspeli večino cen ohraniti nespremenjenih, mnoge od njih pa so v akciji močno znižali. »V Sparu upravičenost vsake napovedi povišanja cen naših dobaviteljev natančno preučimo in na njih pristanemo le v primeru, da je razlog za dvig nabavne cene utemeljen. Vseskozi naša prioriteta ostajajo nizke cene, zato se trudimo, da so dvigi cen čim manjši, tudi na račun lastne marže, vse to z ciljem, da obdržimo cene nizke. Pri izdelkih, kjer ugotavljamo upravičenost dviga cen, smo še v fazi pogajanj, zato vam konkretnih podatkov še ne moremo posredovati. Zavedamo se trenutne situacije in stiske zaradi napovedanih dražitev, zato nam je pomembno, da smo se uspeli v Sparu z mnogimi dobavitelji dogovoriti, da se cene številnih izdelkov ne spreminjajo najmanj do konca leta 2021.«

Dodajajo še, da kupcem vsak dan ponudijo velik nabor ugodnosti, ki jim vedno omogoča zanesljivo ugoden nakup. »Tako imamo v stalni ponudbi več kot 2000 izdelkov s »trajno znižano ceno«, kar pomeni, da smo cene, ki bi se sicer zvišale, zadržali in jih celo znižali najmanj do konca leta 2021. Tu je vključeno veliko izdelkov vsakodnevne rabe, od mlečnih izdelkov, moke, olja in številnih drugih osnovnih živil. Najmanj do konca leta smo uspeli ohraniti nespremenjene cene večini izdelkov znamke S-Budget, ki predstavlja več kot 500 izdelkov z najnižjo ceno tako v naših trgovinah kot na slovenskem trgu. Z vsemi zgoraj naštetimi aktivnostmi in vsakodnevnimi kuponi s popustom na izdelek ali celoten nakup stremimo k temu, da je v Sparu vsak nakup zanesljivo ugoden.«

Med koronskim letom so se cene že dvignile, a kot kaže se ne bo ustavilo tukaj. FOTO: Leon Vidic/delo

V Hoferju pa poudarjajo, da sledijo principom diskontne prodaje in ostajjmo zvesti svoji zavezi: ponuditi izdelke najboljše kakovosti po najboljši ceni. »Trenutno pozorno spremljamo dogajanje na trgu, napovedi dvigov nabavnih cen predvsem svežih izdelkov pa smo že prejeli s strani tako slovenskih kot tujih dobaviteljev. Do večjih dvigov cen zaenkrat še ni prišlo in jih tudi ne načrtujemo. Do povišanj prodajnih cen tako pride le v skrajnih primerih, ko je ohranjanje enake cene poslovno nevzdržno. Pri HOFERju si prizadevamo, da morebitna zvišanja nabavnih cen v čim manjši meri prenašamo na naše kupce oziroma se povišanju prodajnih cen, če je le mogoče, v celoti izognemo. Z neprestano optimizacijo vseh svojih procesov in dovršenim logističnim sistemom namreč znižujemo stroške in ustvarjamo prihranke, ki jih v obliki vedno najboljših cen v celoti prenašamo na naše kupce.«

»Že lansko leto so se postopoma višali proizvodni stroški, logistični stroški, stroški dela, cene energentov in surovin na borzi, zato smo nekatere zahteve dobaviteljev morali upoštevati. Nekoliko so se zato povišale cene nekaterih osnovnih živil, vendar ni šlo za drastične podražitve, kar kažejo tudi podatki SURS,« odgovarjajo v Mercatorju. Pravijo, da so prejeli napovedi dobaviteljev za spremembe nabavnih cen mesa. »V Mercatorju se pogajamo z vsakim dobaviteljem posebej in skušamo z vsemi mehanizmi, ki jih imamo kot trgovci na voljo – tudi na račun dela lastne marže, naše maloprodajne cene stalno ohranjati konkurenčne, saj želimo ohranjati čim bolj stabilno prodajo, ki je izjemno pomembna za vso verigo, od potrošnikov do domačih rejcev in kmetov. To skušamo čim bolje predstaviti dobaviteljem tudi ob tokratni napovedi podražitev. Poudarjamo tudi, da si Mercator stalno prizadeva z različnimi aktivnostmi, akcijami in popusti ohranjati cene konkurenčne, s širino ponudbe pa dostopnost vseh kategorij izdelkov tudi cenovno najbolj občutljivim kupcem,« še pojasnjujejo.