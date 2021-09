Čelno trčenje: tri osebe poškodovane

Danes ob 14.53 sta na cesti v naselju Mihovci pri Veliki Nedelji, občina Ormož, čelno trčili osebni vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje. V nesrečo so bile poškodovane tri osebe. Reševalci NMP Ormož so jih na kraju dogodka oskrbeli in prepeljali v SB Ptuj.



Gasilci PGD Ormož, Senešci in Velika Nedelja so nudili pomoč reševalcem in policiji, odklopili akumulatorja na vozilih, odstranili poškodovano vozilo z vozišča ter počistili kraj dogodka.

