Celjska gimnazijka poučuje tuje jezike

»Največja lepota tujih jezikov je, da lahko prek njih spoznaš, kako ljudje, ki jih govorijo, dejansko razmišljajo. In v kakšni kulturi živijo.« To so besede dijakinje četrtega letnika Gimnazije Celje – Center Pie Jelene Džakulin, ki je že v zgodnjih najstniških letih vzljubila tuje jezike. In to tako zelo, da se je lotila dvoletnega raziskovalnega projekta z naslovom Kako postati poliglot. S svojimi izkušnjami želi zdaj pomagati vsem tistim, ki bi se jih radi naučili. Še letos naj bi tako izdala univerzalni priročnik za učenje osnov najbolj zaželenih tujih jezikov, kot so ang...