Celjani razburjeni: poglejte, za koliko so podražili bazene

Kot lahko beremo na spletu, Celjane razburja odločitev upravljavca celjskega zimskega kopališča javnega podjetja ZPO Celje, ki se je odločilo, da na začetku sezone močno zviša ceno za vstop v kopališče. Vstopnica se je zvišala za štirikrat, in to le za rekreativce, medtem ko cene najema bazena za klube menda ostaja ista.

Največja sprememba je pri nekaterih cenah sezonskih vstopnic, torej za redne rekreativce, saj so dražje celo za štirikrat. Še do letos je bilo treba za sto obiskov odšteti okoli sto evrov, zdaj pa bi bilo treba za vstop odšteti okoli 400 evrov, so izračunali redni rekreativci.

Z družbe ZPO Celjeso nam sporočili, da so se za podražitev odločili »za zagotavljanje vzdržnega delovanja in ohranjanja kakovosti storitev. Tudi mi se moramo gospodarno obnašati, kar smo zavezani, četudi gre za javne objekte, ko gre za javni denar, še toliko bolj. Starejši objekti, kot je naš, praviloma zahtevajo bistveno večje stroške vzdrževanja kot nov, povsem energetsko prenovljen in posodobljen objekt.

Kot pravijo, cene nekaterih storitev niso spremenili že več kot desetletje, nekatere pa so nespremenjene že petnajst let. »Tudi cene naših storitev bi morale od leta 2009 do 2024 slediti rasti življenjskih stroškov, kot so se, na primer, za vrtce, a se je s tem odlašalo.«

Cene posameznih vstopnic naj bi bile primerljive z drugimi kopališči po Sloveniji. Cena vstopnice za posamezni obisk znaša 7 evrov za odrasle ter 4,5 evra za otroke, dijake, študente, upokojence in invalide,« navajajo in dodajajo. »Z nakupom paketa 20 vstopnic pa cena za en obisk znaša 4,5 evra, za paket 50 vstopnic 4,2 evra, za paket 100 vstopnic pa 400 evrov oziroma 4 evre na obisk.«

Prevelika odstopanja v cenah

Kot pritrjujejo na Mestni občini Celje, je največja sprememba vidna pri nekaterih cenah sezonskih vstopnic, saj so v preteklosti zaznali precejšnja cenovna nesorazmerja. »Ko so razdelili ceno sezonske vstopnice na posamezne obiske, je ta znašala od enega do dva evra na obisk, kar ni bilo cenovno vzdržno. Razlika med ceno posameznega vstopa in ceno na enoto sezonske vstopnice je bila prevelika, zato so ta nesorazmerja odpravili,« pojasnjujejo razloge za dvig cen.

Na nezadovoljstvo zaradi sprememb cen odgovarjajo, da se ga zavedajo, a da je večina njihovih uporabnikov razumela argumente za spremembo cen, »saj ocenjujejo, da je cena za en obisk od 2,55 do 3,6 evra (pri nakupu vstopnice za 100 obiskov z 10% popustom) povsem sprejemljiva«.

Na celjski občini pravijo, da je bil »cilj uskladiti cenovno politiko na način, ki je pošten tako za uporabnike kot tudi ustrezen za učinkovito upravljanje objekta, hkrati pa ohraniti ugodnosti za redne obiskovalce. Kljub tem prilagoditvam so sezonske vstopnice še vedno bistveno ugodnejša možnost za tiste, ki bazen obiskujejo pogosteje.«

Letos in v naslednjem letu v proračunu niso predvidena investicijska sredstva za prenovo ali nadgradnjo objekta Zimskega kopališča Golovec. »Skupaj z MOC pa srednjeročno snujemo nove načrte za nov športni kompleks, ki bi vključeval tudi novo zimsko kopališče in drsališče, poleg drugih športnih objektov in površin. To predstavlja dolgoročno rešitev za izboljšanje športne infrastrukture v mestu, za katero verjamemo, da je potrebna,« še dodajajo v ZPO Celje.