Čebelji pridelki navdušili domačine in turiste

Čebelarsko društvo Kras-Brkini, ki oktobra slavi prvo obletnico delovanja, je po Festivalu medu v Občini Hrpelje - Kozina uspešno organiziralo dogodek še v Občini Komen. Na gradu v Štanjelu so si pestro ponudbo kulinaričnih dobrot in dobro založenih stojnic z medom in čebeljimi pridelki in izdelki ter drugimi dobrotami ogledali tudi številni turisti, ki radi zahajajo v ta kraški biser.

Predavanji in meritve

Društvo, ki šteje okrog 80 članov in ga vodi predsednik Aleš Rodman, je pripravilo celodnevni dogodek, namenjen tako širši javnosti kot čebelarjem. Festival so odprli z medeno tržnico in številnimi stojnicami, za dobrodošlico so ob degustaciji medenih pijač ponudili tudi kavo in čaj z medom. Pripravili so dve strokovni predavanji.

Andreja Kandolf Borovšak in Aleš Rodman

Z medenimi dobrotami so navdušili tudi učenci OŠ Komen.

O medu kot dragocenem živilu je spregovorila specialistka na področju varne hrane in nekdanja vodja laboratorija na Čebelarski zvezi Slovenije Andreja Kondolf Borovšak, doc. dr. Boris Kovač s fakultete za vede o zdravju pa je osvetlil pomen matičnega mlečka kot eliksirja, ki ima izjemno pozitivne učinke na celoten človeški organizem. Domači čebelar Grozdan Trobec, ki se lahko pohvali z zlatima medaljama za cvetlični in gozdni med na letošnjem ocenjevanju v Semiču, pa je opravljal meritve vsebnosti vode in mineralov v izdelkih.

Okusno

Organizatorji so tudi tokrat poskrbeli za degustacijo kulinaričnih dobrot in prikaz uporabe medu v kuhinji. Še posebej dobro obiskane so bile stojnice učencev gospodinjskega krožka in izbirnega predmeta sodobna priprava hrane Osnovne šole Komen, ki so pod vodstvom mentoric Ane Masten, Mirjam Rončel in Agate Pergec ter šolske kuharice pripravili najrazličnejša okusna peciva in namaze z medom.

Marino Furlan je razvajal s pravimi mojstrovinami.

Marino Furlan z domačije Furlan iz Kobjeglave je ponudil rdeči radič s skuto in kostanjevim medom na polenti in testenine z lipovim medom, pestom iz bučk in bazilike z drobtinami ter limonino skorjico. Domači gostinec Simo Komel je z ženo Farzilo pripravil panceto s cvetličnim medom in lešniki. Na svoj račun so prišli tudi otroci, ki so risali in za spominček dobili prikupno čebelico.