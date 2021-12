Čebelarijo že sto let

Pred 100 leti so v Ljutomeru ustanovili čebelarsko društvo in minulo nedeljo so se ob jubileju njegovi zdajšnji člani zbrali v župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika pri maši na čast sv. Ambroža, zavetnika čebel in čebelarjev. Daroval jo je župnik Goran Merica ob somaševanju duhovnega pomočnika msgr. Izidorja Veleberija. Zaradi neljubih razmer bodo sicer visoko obletnico proslavili prihodnjo pomlad.

Ponujali so med in dobrote iz njega.

Pred mašo je zbrane pozdravil predsednik društva Jože Feuš: »V teh 100 letih so se zvrstile različne letine za čebelarje. Narava nas je večkrat bogato obdarila, a nam tudi pokazala, kako majhni smo v boju z njo. Tudi letos je bilo tako. Letina ni najbolj spodbudna, celo skrb vzbuja, če pomislimo, da je vsaka tretja žlica hrane odvisna od čebel. Vendar ne smemo obupati. Naj nam bo vsem vzgled vztrajna in delovna čebela.« V društvu je 63 čebelarjev, predvsem ljubiteljskih. Gospodarijo z okrog 900 čebeljimi družinami, v sklopu društva pa delujeta dva čebelarska krožka, na OŠ Stročja vas in OŠ Ivan Cankar Ljutomer, z okoli 40 mladimi čebelarji. Vsako leto pred učnim čebelnjakom pri OŠ Ivan Cankar pripravijo dan odprtih vrat s prikazom točenja medu.

Večkrat obiščejo vrtce in šole, kjer mladim na slikovit način prikažejo čebele, čebelarsko opremo in degustacijo medu, predvsem ob vseslovenskem zajtrku.Pridelujejo cvetlični, akacijev in kostanjev med, kadar čebele vozijo na pašo drugod po Sloveniji, pa še hojevega, gozdnega in ajdovega.

Po maši so pripravili druženje z vsemi, ki jih veselijo čebelarstvo in med ter medene dobrote. Čebelarke so spekle medeno pecivo, čebelarji pa so na stojnici ponujali med in medeno pijačo. Vsako leto svoj med oddajo na ocenjevanje na sejmu Agra v Gornji Radgoni in na pomurskem ocenjevanju medu, kjer redno dobivajo priznanja in medalje.