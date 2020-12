Če ste v prvem valu dobili 200 evrov koronadodatka, ni nujno, da ga boste tudi tokrat

300 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka bodo prejeli upokojenci z nizkimi pokojninami. Za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 evrov, bo dodatek znašal 300 evrov, za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612 evrov, bo dodatek znašal 230 evrov, ter za tiste, ki prejemajo pokojnino med 612,01 in 714 evrov, bo dodatek znašal 130 evrov. Višina je enaka kot v prvem valu.

50 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka otrokom (od 1. do 5. dohodninskega razreda; znesek je na otroka).

150 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka za študente (višina je enaka kot v prvem valu).

500 evrov izredne pomoči ob rojstvu otroka.

100 evrov dodatka za družine s tremi otroki ali 200 evrov dodatka za tiste s štiri in več (enako kot v prvem valu epidemije).

Enkraten solidarnostni dodatek 150 evrov za nosilce in člani kmetije, starejše od 65 let, ki niso hkrati prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence in katerih obdavčljivi dohodki za 2019 niso presegli 591,20 evra na mesec.

200 evrov za zaposlene, ki imajo plačo do višine dveh minimalnih plač (v prvem koronavalu je veljal trikratnik, kar pomeni, da mnogi iz prvega koronavala do tega dodatka tokrat ne bodo upravičeni; minimalna plača 940,58 evra bruto, dvakratnik 1881,16, trikratnik pa 2821,74 evra bruto).

2.000 evrov prostovoljnim gasilskim društvom.

Pomoč in zagotovitev sredstev za nakup antigenskih hitrih testov na virus sars-cov-2.

Sredstva za garancije bančnih kreditov.

Nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi itd.) itd.

Vlada, ki jo vodi, je sprejela predlog že sedmega protikoronskega paketa ukrepov (PKP 7) in razkrila, kdo vse bo deležen dodatkov in izrednih pomoči. Medtem ko se nekateri navdušujejo, drugi vlado grajajo, da je nekatere skupine spet izpustila. Oglasili so se tudi nevladniki, ki trdijo, da je PKP 7 tudi napad na nevladne organizacije Kaj prinaša PKP 7? Vlada poudarja naslednje:Na družabnih omrežjih so se oglasili nekateri dijaki, ki se preživljajo sami, saj se ne najdejo na seznamu prejemnikov pomoči. V prvem valu je vlada enkratni solidarnostni dodatek 150 evrov namenila tudi prejemnikom denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD). Tokrat jih za zdaj ne omenja.