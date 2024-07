Če morate na servis z vozilom, zavarovanim pri zavarovalnici Generali, potem imate problem

Nekateri avtomobilski servisi od danes ne bodo sprejemali strank z vozili, zavarovanih pri zavarovalnici Generali. Tako so se odločili, ker Generali grobo krši pravice avtoservisov, ne plačuje nespornih delov škod in ignorira urno postavko, poroča Delo.

Stavka proti zavarovalnici bo veljala do nadaljnjega

V Slovenskem društvu avtostroke (SDA) so za časnik povedali, da se je za stavko odločilo več kot 100 servisov. »Z množično stavko društvo SDA zavarovalnici Generali jasno sporoča, da njegovi člani niso več pripravljeni sprejemati enostransko določenih pogojev sodelovanja z vsiljenimi urnimi postavkami, ki so precej nižje od tistih, ki jih imajo avtoservisi določene v svojih cenikih kot ekonomsko vzdržne,« so zapisali.

Doslej s strani svojih zavarovancev še nismo prejeli nobene informacije o zavrnitvi popravila škod na njihovih vozilih s strani avtoserviserjev.

Kot so dodali v lani ustanovljenem društvu, z urnimi postavkami, ki jih določa zavarovalnica, avtoservisi s svojo dejavnostjo preprosto ne morejo več pokrivati stroškov dela in materiala.

Generali: cene storitev redno in sporazumno usklajujemo z avtoservisi

V Generaliju so za Delo zatrdili, da bodo kljub morebitnim posameznim zavračanjem popravil škod ustrezno poskrbeli za vse svoje zavarovance. Popravila bodo izvedli preostali njihovi partnerji, so obljubili in hkrati zavrnili očitke, da naj bi se s pogodbenimi partnerji ne želeli usklajevati o cenah servisnih storitev. Poudarili so, da imajo z avtoservisi sklenjene pogodbe o sodelovanju, ter da cene storitev redno in sporazumno usklajujejo.

S pritožbami SDA je seznanjena tudi Agencija za zavarovalni nadzor, na kateri zadevo preučujejo. Za tovrstne spore so sicer pristojna sodišča, so povedali za Delo. »Doslej s strani svojih zavarovancev še nismo prejeli nobene informacije o zavrnitvi popravila škod na njihovih vozilih s strani avtoserviserjev,« so zapisali v zavarovalnici. Svojim zavarovancem svetujejo, naj se v primeru, da jih bodo njihovi izbrani avtoservisi zavrnili, obrnejo na škodni center, kjer jih bodo usmerili na drug avtoservis, ki bo prevzel popravilo njihovega vozila. Zaradi stavke zavarovanci ne bodo utrpeli nikakršnih dodatnih stroškov.

Težave tudi z drugimi zavarovalnicami

Pooblaščene kleparsko-ličarske delavnice pa imajo očitno težave tudi z drugimi zavarovalnicami. Kot so pred dnevi sporočili iz sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili pri GZS Podjetniško-trgovinski zbornici, si že dlje prizadevajo, da bi jim zavarovalnice upoštevale dejanske stroške, ki jih imajo s popravilom vozil. Urne postavke, ki jih plačujejo zavarovalnice, se niso namreč ustrezno spremenile že več kot 10 let, hkrati pa so delavnicam naložile še dodatne obveznosti, so zapisali.

Generali preučuje vse razpoložljive pravne možnosti Navedbe SDA, ki se nanašajo na zavarovalnico Generali, po njihovem ne držijo in jih odločno zavračajo. Da bi Generali zavaroval koristi zavarovancev ter svoje dobro ime in poslovanje, s pooblaščenci preučuje tudi vse razpoložljive pravne možnosti, vključno s prijavo ravnanja SDA in njenih članov pristojnim nadzornim in inšpekcijskim organom, organom pregona in uveljavljanju odškodninskih zahtevkov.

Kljub večkratnim poskusom iskanja kompromisnih rešitev zavarovalnice zavračajo zahteve po višjih urnih postavkah z argumentom, da so se povečali stroški nadomestnih delov, čeprav kleparsko-ličarske delavnice na te cene nimajo nobenega vpliva, so dodali.