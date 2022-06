Častili krompir in cesarico

V Šenčurju so s prireditvijo proslavili tudi štirinajsto obletnico postavitve spomenika cesarici Mariji Tereziji in krompirju. Od dopoldneva so po kraju in okolici konjeniki s kočijami vozili obiskovalce, na stojnicah se je začelo živahno dogajanje. Kot se za rojstni dan spodobi, so obiskovalcem ponudili tudi krompirjevo torto šenčurjanko, ki jo je izdelala slaščičarka Nataša Mohar, domačinka, ki vodi slaščičarstvo Kraljevi Mignon.

Pripravili so ga tudi člani Kulturnega društva Bukovci.

Recepta nam sicer ni izdala, le sestavine, med katerimi so krompir, pira in ajda, za nadev pa krema iz hrušk, smetane in skute domačega ponudnika.

Cesaričin razglas

Maja 2008 je Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi odkrilo spomenik krompirju. Izdelal ga je kipar Janez Pirnat, ki je pod paviljon posadil kip cesarice Marije Terezije s krompirjem v rokah, kajti v času svoje vladavine v 18. stoletju je z dekretom odredila obvezno sajenje krompirja, ki je pripomogel k izkoreninjanju lakote na Slovenskem. V Šenčurju so ga postavili zato, ker je tu največ pridelovalcev krompirja, nekoč so imeli celo inštitut za krompir, kjer so gojili svoje sorte. Pri spomeniku so folkloristi odigrali cesaričin razglas, ki je podanikom nalagal sajenje zemeljskih jabolk ali podzemnega kostanja.

Na krompirjevi tržnici so člani Turističnega društva Šenčur pražili krompir, kar 100 kilogramov so ga pripravili za ljubitelje te jedi. Pri delu so se jim pridružili člani Kulturnega društva Bukovci, občina Markovci, ki so ga pražili na čebuli in ocvirkih, ter člani Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi Tomaž Jeraj, Miroslav Brečko in Nada Bučar. Kot je povedal Miroslav Brečko, je pred leti pripravljal pražen krompir za VIP teniške turnirje v Velenju, Šmarjeških Toplicah in Strunjanu za od 250 do 300 udeležencev. Pletarski mojster Janez Krišelj iz Preddvora in tečajnik Jožko Markun iz Srednje vasi sta prikazala pletenje košar, košev, cajn in tudi otroškega vozička. Jožko je povedal, da so košare pletli njegov oče, ded in praded. Dobro so bile obiskane stojnice z lokalno ponudbo Mesarstva Gliha, Pekarne Umnik, Zavoda V-oglje in Kmetije Pr Krč Visoko, ki je na 33. festivalu Dobrote slovenskih kmetij prejela zlato medaljo.

Bogat program Pripravili so krompirjev tek po ulicah Šenčurja, na prireditvi pa so nastopili Pihalni orkester Šenčur, ki mu dirigira Simon Tavčar, Folklorno društvo Šenčur, ki deluje že dvanajsto leto pod strokovnim vodjem Aleksandrom Zupanom. Zapeli so ljudski pevci Kulturnega društva Hiša čez cesto iz Milj, s triki pa je zabaval čarodej Toni z Bleda.

»Vesel sem, da se po dveh letih premora oživlja praznik krompirja, ki je pred leti na veličastne povorke privabljal množice obiskovalcev, in upam, da se bodo ta dogajanja nadaljevala,« je ob prazniku, ki je privabil več tisoč obiskovalcev, dejal župan Ciril Kozjek.