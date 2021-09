Buče v rokah ustvarjalnih žensk (FOTO)

ni podpisa

Plodovom narave so dodale veliko svoje domišljije. Fotografije: Matej Predikaka

Buče se izvrstno dopolnjujejo z drugimi jedmi.

Prireditev je bila dobro obiskana.

Na ravnici Dravskega polja, ob haloških vrtovih in ob reki Polskavi boste srečali mnoge zanimive in prijazne ljudi. Poljedelstvo in živinoreja sta tukaj glavni kmetijski panogi.Na Selih boste našli šolsko zgradbo, lepo urejen kulturni in gasilski dom, športno igrišče, poznani pa so tudi po stari vaški gostilni Svenšek, kjer se z gostinstvom ukvarja že tretji rod. V kraju imajo celo oljarno. Simbol Krajevne skupnosti Sela je stara lipa, ki ima častno mesto tudi v krajevnem grbu, za razgibano življenje ob raznih priložnostih pa poskrbijo različna društva. Članice aktiva žena, ki deluje pod okriljem KD Sela, so pripravile 3. razstavo buč in jedi iz njih. Blagoslov razstave, jedi in začimb je opravil duhovnik p., razstavo pa sta odprla predsednik KDin predsednica Aktiva žena SelaV preteklih letih so že pripravili odmevne razstave, na katerih so članice pokazale svojo ustvarjalnost, na pobudopa so tokrat pripravile takšno, ki je povezana z življenjem ljudi v kmečkem okolju Dravskega polja, kjer uspevajo buče. Dela so se lotile intenzivno predvsem Tilika Vidovič, Milena Sitar,in. Z različnimi vrstami buč so zasadile vsak prazen košček zemlje na svojih vrtovih. Vremenske razmere plodovom letos sicer niso bile naklonjene, zato je bil pridelek bolj skromen.Članice so se enkrat na teden srečevale na delavnicah, saj so pripravljale tudi druge rokodelske izdelke. Rdeča nit so bile buče v povezavi z zelišči in začimbami. Iskale in preizkušale so različne recepte in sestavile svoje. Pripravile so nekaj zanimivih jedi in sladic iz buč in bučnic: rulado, poljubčke z bučnimi semeni, bučne očke, kvašene rogljičke z nadevom iz bučnih semen, povitico, bučni venec, bučni štrudelj, bučno gibanco, soli z zelišči za pripravo bučnih jedi, zeliščni kis za solate in še vrsto drugih dobrot. Napisale so tudi zloženko z recepti za jedi iz buč. V razstavo so ženske vložile veliko zagnanosti, zamisli, spretnosti, domišljije in dela.