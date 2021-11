Brez milosti: ravnateljem ukazali, naj upoštevajo navodila

Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji novinarski konferenci sporočil, da mu je šolska ministrica Simona Kustec zagotovila, da bo na vlado poslala predlog, da bi se učenci prve triade samotestirali doma. Podporo temu naj bi v ponedeljek dala tudi minister za zdravje Janez Poklukar in direktor Nijz Milan Krek, kot kaže, pa iz tega ne bo nič. Na današnjem sestanku osnovnošolskih ravnateljev z ministrico naj bi predloge ravnateljev preslišali in od njih zahtevali, da jutri spoštujejo in upoštevajo odloke, poroča Delo.

»Povedali so nam, da je pravno vse pokrito, in da če hočemo biti na varni strani zakona, naj odlok spoštujemo. Pravno pomoč in zaščito nam bodo nudili, dokler bomo delali po odlokih,« povzemajo besede ravnatelja šentjurske Osnovne šole Hruševec Roberta Gajška.

Ravnatelji pa niso dobili odgovorov na najbolj pereče vprašanje ta hip, kaj naj naredijo, če otroci pridejo v šolo brez soglasja za samotestiranje.

S terena je slišati, da so se mnoge šole organizirale tako, da bodo lahko starši prisostvovali samotestiranju. Tako se bodo organizirali tudi na ljubljanski Osnovni šoli Danile Kumar, kjer bodo pred šolo postavili šotor, v katerem se bodo lahko učenci testirali ob prisotnosti staršev.

Na današnji novinarski konferenci je pediater Denis Baš zatrjeval, da test ni invaziven in da si otrok potisne palčko tako globoko, kot če bi si vrtal po nosu, kar naj bi bilo pogosto početje pri tej starosti.

Glede na akcije staršev, ki smo jim bili priče že v teh dneh, mnogi ravnatelji pričakujejo, da bo jutri pred šolami napeto.