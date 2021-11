To je sporočilo, ki ga je tik pred sestankom poslala v javnost ministrica (VIDEO)

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se je začel sestanek ministrice Simone Kustec z ravnatelji osnovnih šol o aktualnih vsebinah, ki so povezane z začetkom jutrišnjega obveznega izvajanja samotestiranja v šolah. Udeležili se ga bodo tudi predstavniki ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ravnatelji se pred jutrišnjim začetkom obveznega samotestiranja v šolah zavzemajo, da bi se vsaj otroci prve triade testirali doma. Ljubljanski ravnatelji pa predlagajo tudi, da bi otroci v tem starostnem obdobju lahko nosili maske iz blaga. Na pomoč jim je priskočil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Delo poroča, da so že včeraj govorili z ministrstvom za zdravje kot tudi ministrstvom za izobraževanje ter Nijz in da ti naj ne bi imeli zadržkov okrog tega, a končno besedo mora dati vladi. Ravnatelji naj bi še danes dobili podrobnejšo okrožnico.

Otroci v osnovnih šolah bodo morali pred jutrišnjim testiranjem v šole prinesti podpisano soglasje staršev o samotestiranju v šolah. Tisti, ki soglasja ne bodo imeli, se bodo morali šolati na daljavo. Mnogi starši temu ostro nasprotujejo in so v ponedeljek že protestirali pred šolami. V Domžalah in Tržiču so na pomoč poklicali celo policiste. Osnovnošolski ravnatelji pričakujejo, da bodo danes dobili konkretne odgovore, kaj naj naredijo v primeru, da starši soglasja ne podpišejo in vseeno v šolo pripeljejo otroke. Vlada je namreč z odlokom tistim, ki se ne bodo samotestirali, začasno prepovedala zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Ministrica je tik pred srečanjem na spletu objavila nagovor, v katerem je še enkrat ponovila, da so samotestiranje in maske edini način, da ostanejo šole v teh razmerah odprte.