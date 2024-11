Branko Gregorčič potrdil: »Meja sneženja se bo spustila do nižin«

Slovenci že nestrpno pričakujejo sneg, vremenu pa se, kot pravi vremenoslovec Blaž Šter, malo meša. Ta teden se je začel nekoliko topleje, sledi pa vse od dežja do prehoda hladne fronte, ki naj bi prinesla sneg.

Kaj natančneje nas čaka, nam je povedal Branko Gregorčič z Arsa, urada za meteorologijo in hidrologijo.

»S koncem novembra se počasi izteka meteorološka jesen. V tednu, ki je pred nami, bo že nekoliko zadišalo po zimi. Slovenijo bosta prešli dve dokaj izraziti vremenski motnji – prva v sredo in druga v noči na petek,« je sporočil.

Simbolična fotografija. FOTO: nieriss/Shutterstock FOTO:

»Pred prihodom prve hladne fronte bo k nam z okrepljenim jugozahodnim vetrom dotekal topel in vlažen zrak, sam prehod pa bo potekal dokaj hitro. Veter se bo ob prehodu fronte v sredo dopoldne iz jugozahodne obrnil na severno do severozahodno smer, zato skupna količina padavin ne bo velika,« je zagotovil.

Predvideva, da bo po Sloveniji povečini padlo »le od 5 do 15 mm padavin«, meja sneženja pa naj se večinoma ne bi spustila pod 1000 m nad morjem.

Temperatura bo padla za več kot 10 stopinj

»Ohladitev bo sledila popoldne, ko bodo padavine večinoma že ponehale in bo najbolj občutna predvsem v višinah. V gorah bo predvidoma temperatura v sredo v 12 urah padla za več kot 10 stopinj. Preplavil nas bo namreč hladen polarni zrak.«

»Drugače bo ob prehodu druge vremenske motnje v noči na petek,« dodaja meteorolog.

Napoveduje, da bo v četrtek čez dan nad južno Francijo nastalo ciklonsko območje, ki se bo zvečer prek severne Italije hitro pomaknilo proti severnemu Jadranu in vse bolj vplivalo tudi na vreme pri nas.

V petek sneg do nižin

»Ker bo ozračje nad nami razmeroma hladno, se bo meja sneženja v prvi polovici noči na petek v notranjosti Slovenije večinoma spustila do nižin. Do petka zjutraj bo po nižinah predvidoma zapadlo od 5 do 10, v hribovitem svetu pa od 10 do 20 cm. Kot kaže, bodo padavine močnejše v južni Sloveniji, zato bo verjetno na Kočevskem zapadlo več snega kot na Gorenjskem,« je pojasnil.

Nevarnosti žleda predvidoma ne bo nikjer. »Najbolj mrzlo bo nato sobotno jutro, ko bodo temperature večinoma med –5 in –10 °C, potem pa bo postopno spet topleje in sneg po nižinah bo skopnel,« je še dodal Gregorčič.