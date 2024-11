Bralka ni mogla verjeti svojim očem, ko je na drevesu opazila tole ...

Prebivalci Ljubljane si že težko prikličejo v spomin dan, ko je sijalo sonce. Tu in tam se za kratek čas izza oblakov pokaže morda kakšen žarek, sicer pa kotlino pokriva bolj ali manj debela odeja oblakov. Ponoči se temperature spustijo tudi pod ledišče, ob jutrih pa mesto običajno prekrije gosta megla.

To morda ni nič nenavadnega, jesensko vreme pač, je pa bralka z obrobja Ljubljane debelo pogledala, ko je na vejah breskve, ki raste pred njeno hišo, te dni opazila drobne bunkice. Ko je pogledala pobližje pa, se je izkazalo, da je drevo začelo brsteti! Sredi novembra in vse prej kot spomladanskim razmeram navkljub. »Kako je to mogoče,« se je vprašala presenečena bralka in nam posredovala tudi fotografijo vse prej kot običajnega prizora.

Ste tudi vi opazili nenavadno obnašanje narave? Preko spodnjega obrazca nam lahko pošljete fotografije.