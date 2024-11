Tudi po nižinah bi lahko ta teden pobelilo

Slovenija je v pričakovanju prve resnejše pošiljke snega. Kdaj točno nas bo pobelilo, je težko napovedati tudi meteorologom. Ne nazadnje je vremenoslovec agencije za okolje (Arso) Blaž Šter dejal, da se vremenskim modelom že malo meša. »Zaenkrat jih zato še ne moremo jemati preveč zares. Vsekakor pa prihaja ohladitev ...«

V noči na minuli četrtek je nekatere višje predele na severu in jugu Slovenije že pobelilo. Za zimsko kuliso je poskrbelo tudi ivje, ki se je ob megli in nizkih temperaturah nabiralo na drevesih in grmovju.

Vremenskim modelom se že malo meša.

V tem tednu pa naj bi se vendarle začela tista prava zima ... Danes bo resda še sončno, nekaj več oblačnosti bo dopoldne le v južni polovici Slovenije, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. A vse oči so uprte v dneve, ki sledijo in ko se bo povsod pooblačilo. Predvsem na Primorskem naj bi že jutri občasno rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Na Arsu napovedujejo, da naj bi se izrazitejša hladna fronta že v sredo pomaknila tudi nad naše kraje. Še več, napovedujejo, da nas bo dosegla polarna zračna masa, ta pa bo vztrajala še v drugi polovici tega tedna. »V četrtek zvečer bo predvidoma spet nastal sekundarni ciklon, ki pa bi lahko vplival tudi na vreme pri nas. V petek se bo od zahoda nad Alpe znova okrepilo območje visokega zračnega tlaka,« napovedujejo na Arsu.

Če bo res snežilo, se bo treba prilagoditi in spremeniti določene navade. Foto: Leon Vidic

0–5 stopinj celzija bodo najvišje dnevne temperature.

Za sredo torej kaže na oblačno vreme s padavinami. Čez dan se bo od severovzhoda hitro ohladilo, meja sneženja pa bi se lahko spustila vse do nižin. Po četrtkovem vremenskem premoru bi nas lahko naslednje padavine ponovno doletele v noči na petek. A tudi za naprej kaže, da bo ostalo hladno, jutranje temperature bodo pri –5, najvišje dnevne pa med 0 in 5 °C.

Dinamično dogajanje

Gregor Skok (ciklon.si) napoveduje, da bo jutrišnja meja sneženja na okoli 1800 metrih, s prihodom fronte v sredo pa da se bo od severa še občutneje ohladilo. A tudi ta meteorolog opaža zelo neenotne modele: »Ker so si tako neenotni, lahko rečem le, da še ni povsem jasno, kje točno bo meja sneženja.« Ter da je zaenkrat bolj ali manj jasno le, da bo glavnina padavin v sredo dopoldne, po enem izmed modelov (AIFS) naj bi takrat snežilo do nižin, po drugem (ECMWF) pa naj bi snežilo na približno 800 metrih nadmorske višine.

V četrtek bo, kot rečeno, premor, spet se bo okrepil jugozahodni veter, nad Biskajskim zalivom bo nastal nov globok sekundarni ciklon, ki se bo v noči na petek hitro pomaknil nad Jadran in se še nekoliko poglobil, verjetno bo v četrtek zvečer od zahoda začelo snežiti, na Primorskem pa deževati. Šele potem se bo, kot pravi Skok, pojavilo zanimivo vremensko dogajanje. Kot pravi, obstaja več možnosti: največ možnosti za sneženje naj bi imele nižine v severni polovici Slovenije. »Najverjetneje je, da se bo v južni in osrednji Sloveniji meja sneženja v noči na petek spet nekoliko dvignila, ker pa bo v spodnjih legah temperatura ostala negativna, bo lahko padal leden dež, mogoče je celo kakšno žledenje. Je pa skoraj zanesljivo, da bo v visokogorju zapadlo več kot pol metra snega.«

Ponekod bi lahko nastal žled. Foto: Getty Images

Ker bo obstajala velika nevarnost snežnih plazov, Gregor Skok odsvetuje vsakršno zimsko turo. Čeprav je še zelo daleč, obstaja tudi verjetnost, da nas bo prihodnji ponedeljek oziroma v noči na torek prešla že naslednja (tretja) vremenska fronta, ko bi se lahko meja sneženja spet približala nižinam.

Vsekakor pa je, vsaj glede na trenutne meteorološke izračune, da nas tudi v začetku decembra čaka nadvse dinamično dogajanje.

Prvih snežink se bo zanesljivo razveselila tudi belka. Gre za ptico, ki prebiva pri nas v gorah, in sicer na nadmorski višini 2000 metrov in še višje. Posebna je po tem, da je na svoje življenjsko okolje zelo dobro prilagojena, prilagodila se je z varovalno obarvanostjo perja, ki je v toplem delu leta siva, pozimi pa bela, kar ji omogoča idealno zlitje z okolico, zaradi česar je varnejša pred plenilci.

Belka je ptica, ki se je zelo dobro prilagodila na svoje zasneženo okolje. Foto: Tomaž Mihelič/Dopps

»Ker pa se zaradi globalnega segrevanja snežna meja pri nas pomika vse više in više, za nameček pa sneg spomladi vse hitreje izginja, izginjajo tudi skrivališča belke,« sporočajo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. »Belke se trenutno skrivajo na (pre)redkih zaplatah snega in že nestrpno čakajo, da sneg pobeli vrhove gora, kar bo bistveno povečalo možnost njihovega preživetja zime.«

Tudi belke zatorej nujno potrebujejo sneg in že komaj čakajo na prve snežinke!