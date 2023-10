Borut Sajovic stopil pred kamere: Ajanović Hovnikova še uživa podporo stranke

Predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bo poslanska skupina SDS vložila interpelacijo zoper ministrico za javno upravi Sanjo Ajanović Hovnik.

»Interpelacija je eno izmed poznanih in znanih orodij opozicije. Uspešne so interpelacije, ki zberejo več kot 46 glasov,« je napoved Janeza Janše komentiral vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Borut Sajovic. »Ne drži, da se v vladni koaliciji ali Svobodi, že 14 dni ukvarjamo z razpisom ministrstva ali potjo v Ameriko. Delamo na popoplavni obnovi, zakonih zdravstvene reforme in na sprejemu ustreznega in vzdržnega proračuna oz. rebalansa. Ko interpelacijo dobimo, jo bomo preučili in se nanjo odzvali,« je dejal Sajovic in v nadaljevanju dejal, da se vsak dan pojavi kakšna nova takšna ai drugačna informacija.

Pravi, da je zadovoljen, ker je interpelacija javna možnost, da se vse zadeve pojasnijo in objasnijo. »Kar se tiče razpisov, ostajamo zavezani temu, da morajo javni razpisi biti oblikovani tako, da v največji možni meri nagovarjajo interese slovenske javnosti.«

Na vprašanje novinarjev, da se jim zdi, da Ajanovićeve Hovnikove ne zagovarja tako goreče, kot jo je pred dnevi, je odvrnil, da ministrica za zdaj še ima njegovo zaupanje. »Če ministrici ne bi zaupali, bi to ta trenutek pred vami povedal. Ministrico smo imenovali, zanjo smo glasovali, ko pretehtamo vsa dejstva, se bomo ustrezno odločili. Namigovanja niso stil mojih odgovorov in razmislekov. Ta trenutek ni vseh dejstev in ima ministrica moje in naše zaupanje, očitno tudi predsednika vlade.«

Vodja poslanske skupine Gibanja Svobode Borut Sajovic je dejal, da so se danes dopoldne seznanili z informacijo, da bo za ministrico za zdravje predlagana Valentina Prevolnik Rupel.

Še dve menjavi?

Odgovoril je tudi na vprašanja o domnevni rekonstrukciji vlade in menjavi ministra Uroš Brežana in ministrice Irene Šinko. Pravi sicer, da se na poslanski skupini niso pogovarjali o rekonstrukciji in njuni menjavi.

»Ne opredeljujemo se do posameznih imen, ampak do vsebin. Če imamo Slovenke in Slovenci težave z varno hrano, če grozdje prej pojemo, kot pa izvemo, da je bilo v hrani nekaj, kar tja ne sodi, je prav, da to naslovimo in sistem nadgradimo. Poročila o poplavni sanaciji, o razlogih, jasno sporočajo, da imamo v tej državi na poplavnem področju izzive, ki jih je treba nasloviti. Bolj so pomembne vsebine kot imena,« je dejal in dodal, da vsaka rekonstrukcija odpre vprašanja, ali smo glede na razmere optimalno pripravljeni.