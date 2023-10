Nezadovoljni Golob bi lahko razrešil dva ministra. Znano je ime kandidatke za zdravstveno ministrico

V vladi Roberta Goloba naj bi kmalu prišlo do več sprememb. Premier Golob naj bi še danes v DZ poslal ime kandidatke za ministrico za zdravje.

Vodja poslanske skupine Gibanja Svobode Borut Sajovic je dejal, da so se danes dopoldan seznanili z informacijo, da bo za ministrico za zdravje predlagana Valentina Prevolnik Rupel. »Je poznavalka zdravstvenega sistema in se že od poletja trudi na ministrstvu glede reform. Je članica strateškega sveta in v poslanski skupini smo to informacijo sprejeli z razumevanjem in naklonjenostjo,« je dejal Sajovic.

Menjave na ostalih ministrstvih

Slišati pa je, da potekajo tudi pogovori o menjavah na čelu ministrstev za kmetijstvo ter naravne vire in prostor.

Z njenim imenovanjem bi bila vlada, ki je od julija brez enega člana, spet popolnjena. Z mesta ministra za zdravje je namreč julija odstopil Danijel Bešič Loredan, od takrat je ministrstvo za zdravje vodil premier Golob.

FOTO: Leon Vidic, Delo

Odšla naj bi še dva ministra

Vendar pa to naj ne bi bila edina menjava v ministrski ekipi, do katere bi lahko v teh dneh prišlo. Kot je neuradno izvedela STA, potekajo pogovori o razhodu z ministrom za naravne vire in prostor Urošem Brežanom ter kmetijsko ministrico Ireno Šinko. Da se obeta njun odhod, je več med seboj nepovezanih virov potrdilo tudi za časnik Večer.

Na seznamu pomanjkljivosti v delu ministrice Šinko naj bi med drugim bili neučinkovito delo uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je neuradno izvedela STA.

Pri Brežanu pa naj bi bila težava predvsem v prepočasnih postopkih pri izvedbi sanacijskih ukrepov po nedavnih ujmah. Na tem resorju naj bi si želeli nekoga bolj odločnega.

Da je obnova po ujmi daleč od optimalne, je bil tudi eden od očitkov, ki jih je danes izpostavil prvak SDS Janez Janša na družbenem omrežju X, ko je napovedal interpelacijo ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik.

Ta se je medtem znašla sredi očitkov, povezanih z drago službeno potjo več uslužbenk ministrstva v New York in z razpisom za nevladne organizacije, na katerem so bile uspešne tudi organizacije, s katerimi sodeluje nekdanja poslovna partnerica ministrice. A kot je slišati, se ji za zdaj premier še ni odrekel, vprašanje pa je, kaj bo, če bi se očitki izkazali za utemeljene ali če bo kršitve zakonodaje ugotovila protikorupcijska komisija.