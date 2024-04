Borut Pahor dobil že tretji častni doktorat

Univerza v Trstu bo ob praznovanju stoletnice svojega obstoja danes podelila častna doktorata nekdanjemu predsedniku republike Borutu Pahorju in aktualnemu italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli. Kot je ocenil rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda, bo to priložnost za obračun s preteklostjo v duhu sprave.

Rektor Di Lenarda je ob najavi častnega doktorata za državnika izpostavil pomen univerze kot mostu med vzhodom in zahodom ter kot prostora za dialog med različnimi civilizacijami. Poudaril je tudi, kako univerza skrbi za celjenje ran, ki jih je zgodovina pustila na ljudeh.

Borut Pahor in Sergio Mattarella. Brdo pri Kranju, 13. januar 2018 FOTO: Leon Vidic/delo

Za to sta si vseskozi prizadevala tudi Pahor in Mattarella. Eden od vrhuncev njunih prizadevanj za spravo je bil julija 2020, ko sta sto let po fašističnem požigu Narodnega doma v Trstu skupaj prisostvovala podpisu dokumenta o prenosu lastništva te zgradbe v roke slovenske manjšine.

Poklonili so se žrtvam fašizma

Na Bazovici pri Trstu pa sta takrat skupaj obiskala spominski obeležji žrtvam fašizma in žrtvam revolucionarnega nasilja po 2. svetovni vojni. Njun poklon je odmeval tako v slovenski kot v italijanski javnosti.

Obisk spomenika bazoviških junakov in polaganje vencev. FOTO: Daniel Novakovic/sta

Pahor je v preteklosti večkrat poudaril, da spravo razume kot osnovo evropskemu projektu in da Evropske unije ne bi bilo brez sprave med v obeh svetovnih vojnah nasprotujočimi si vojaškimi silami, brez sprave med sosedi.

Pahor je za prizadevanja za spravo in dialog leta 2022 prejel častni doktorat univerze v Lizboni, pa tudi doktorat slovenske Nove univerze.