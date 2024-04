Pahor spregovoril o izgubi nedolžnosti

Znano je, da je bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor velik ljubitelj športa in tudi sam rekreativni športnik. V objavah na družbenih omrežjih s sledilci večkrat deli fotografije svojih športnih podvigov od teka, smučanja, plavanja do kolesarjenja. Šport Pahorja sprošča in mu, kot je pred časom dejal, pomaga, da se lažje osredotoča na reševanje problemov.

Tokrat je s sledilci na družbenih omrežjih delil novico o otvoritvi letošnje kolesarske sezone in ob fotografijah zapisal:

»Prvič v sezoni na bicikl je približno enako noro doživetje kot izguba nedolžnosti. Ok, ok, ni isto. Nedolžnost izgubiš enkrat v lajfu, z biciklom pa vsakič v sezoni. Na Katarino in potem na Pasjo ravan in potem v Zeleno dolino. Kot pravijo, prvega ne pozabiš nikoli.«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Dres bo treba menjati!«, »Vaš zapis ga bolj zmaga kot Roglič na dirki«, »Uživaj na trdem sedežu ... ne migaj preveč«, »Če gre pa to tako, sem jaz letos že izgubila nedolžnost«, »Po tej vročini in za tvoja leta, samo kapo dol ... Smo te srečali med vzponom.«

