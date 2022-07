Borut Pahor: Angeli so se tako odločili, ne smem jih razočarati

Od prvih demokratičnih volitev je Borut Pahor devetkrat zapored dobil mandat volivk in volivcev. V svoji politični karieri je bil predsednik državnega zbora, poslanec v evropskem parlamentu, premier in predsednik države. Konec leta predsedovanje končuje. Tedaj bo minilo dvaintrideset let od začetka njegove poklicne poti. O njej pove: »Za večino dvaintridesetih let velja, da sem šel svojo pot.« Kako naprej, se bo odločil v enem letu po izteku mandata.

Preberite intervju na onaplus.si