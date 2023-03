Bomo Slovenci dobili novega svetnika? Zelo verjetno. Kdaj točno, pa je težko oziroma tako rekoč nemogoče napovedati. Se pa čast oltarja obeta škofu Janezu Frančišku Gnidovcu. Papež Benedikt XVI. ga je leta 2010 razglasil za častitljivega. To je osnovni, tudi najpomembnejši korak v dolgem in zapletenem postopku za beatifikacijo in kanonizacijo, ki še vedno poteka. V tej grobnici počiva. FOTO: Drago Perko »Naš škof Gnidovec je bil svetnik. Vsi smo ga klicali s tem imenom. Bil je pravi duhovnik po Jezusovem Srcu; blagega in ponižnega srca. Ko sem odhajala v misijone, je zame maševal, obh...