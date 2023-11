Martinovo nov državni praznik? Minister ni proti napredovanju ljudskega v državnega (FOTO)

Pisatelj Fran Levstik je davnega leta 1858 ustvaril potopisno-programski spis z naslovom Popotovanje od Litije do Čateža. In prav on je glavni krivec, da so se v soboto že 37. podali na pot številni ljubitelji hoje. Kot se za martinovo tudi spodobi, so si ljudje dali duška s pokušino prave domače kapljice. Pohod že skoraj štiri desetletja poteka vsako drugo soboto v novembru, tokrat pa je naneslo, da je sveti Martin godoval ravno na ta dan. Približno 7000 udeležencev je imelo tudi to srečo, da letos ni volitev, zato kandidatov za stolčke v državnem zboru in kandidatov za predsednika države ni...