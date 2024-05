Bolna Karolina na turneji po Sloveniji: veliko denarja zanjo že zbranega, manjka še četrtina

Za petletno deklico Karolino Lavrič, ki ima smrtonosno redko bolezen cockaynov sindrom tipa B, v Društvu Viljem Julijan z novo zbiralno akcijo Dobrodelna turneja za Karolino po Sloveniji – rešimo ji življenje zbirajo še zadnja sredstva za razvoj genskega zdravljenja.

Da bi zbrali čim več denarja, se je mala borka s prav posebnim starodobnim vozilom podala na pot po Sloveniji, na kateri bo lahko tudi videla in doživela najlepše znamenitosti naše dežele. Kot nam je zaupal predsednik društva Nejc Jelen, so do zdaj zbrali 1,470.000 evrov, kar pomeni, da manjka še dobrega pol milijona.

Za razvoj zdravila – genskega zdravljenja – za Karolino lahko prispevate SMS s ključno besedo KAROLINA5 ali KAROLINA10 na 1919.

»Do zdaj nismo imeli dosti možnosti in časa, da bi lahko Karolino peljali na izlete po Sloveniji, saj praktično ves čas namenimo za njene številne terapije in vzdrževanje njenega zdravstvenega stanja. V tem smislu je bila zato Karolina zaradi svoje bolezni zelo prikrajšana. Najbolj od vsega si seveda želiva, da bi s to zbiralno akcijo zbrali čim več sredstev za razvoj genskega zdravljenja, ki je edino upanje, da ji rešimo življenje in ji tako omogočimo, da ti izleti ne bodo njeni zadnji, ampak da bo lahko imela možnost življenja in možnost, da bo tudi v prihodnosti lahko doživljala vse lepote Slovenije,« pravita njena mati Sabina in oče Borut.

Razvoj genskega zdravljenja je njeno edino upanje. FOTO: Mediavibre Kreativni Studio

Najprej na Bled

Karolina se je z družino tako podala na prav posebno dobrodelno turnejo, v Društvu Viljem Julijan pa so ji ob tem priredili presenečenje, saj so ji omogočili posebno prevozno sredstvo, starodobni minibus VW T1, ki je za deklico še dodatno doživetje. Prva njena destinacija je bil naš biser Bled, ki ga je videla in doživela prvič, ob tem je bila vsa nasmejana in navdušena.

1,470.000 EVROV smo donirali do zdaj.

»Karolina je bila polna veselja in pričakovanj, ko je videla, s katerim vozilom se bo odpeljala na izlet. To je zanjo resnično prav posebno doživetje in neizmerno lepo jo je videti radostno ob vsej borbi z njeno kruto in neusmiljeno boleznijo, ki jo vsakodnevno prestaja,« poudarjajo njeni starši.

Edino upanje, da ji rešimo življenje in ji tako omogočimo, da ti izleti ne bodo njeni zadnji, je to zdravljenje.

»Ne moreva si niti predstavljati, da čez nekaj časa najina deklica zaradi napredovanja bolezni vsega tega ne bi mogla več doživeti. Razvoj zdravljenja je resnično naša edina svetla točka, na katero se lahko opiramo in nam daje moč za naprej.«

Karolina si skupaj z družino ogleduje znamenitosti naše države. FOTO: Mediavibre Kreativni Studio

V naslednjih tednih bo Karolina obiskala mnogo naravnih znamenitosti, na seznamu so Postojnska jama, Piran, Logarska dolina, Cerkniško jezero in druge lepote Slovenije.

»S to dobrodelno turnejo si želimo za deklico zbrati čim več sredstev, hkrati pa s tem potovanjem Karolini podariti radost in veselje ob njeni težki bolezni ter hkrati ogled lepot Slovenije, ki jih zaradi dokončnega napredovanja bolezni, če ne bi razvijali zdravljenja, čez nekaj časa ne bi mogla več doživeti. Za našo malo borko smo Slovenke in Slovenci zbrali že izjemnih 1,470.000 evrov, tako da moramo zbrati še zadnjo četrtino sredstev, ki jih potrebujemo za razvoj genskega zdravljenja, in z vsem srcem verjamemo, da nam bo to uspelo,« še pravi Nejc Jelen.