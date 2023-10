Ekskluzivno! Velika vrnitev Karla Erjavca v politiko

Janurja 2020 je na kongresu stranke Desus dolgoletni predsednik stranke Karl Erjavec naznanil odstop z ministrske funkcije in umik iz politike in javnega življenja. Stranko Desus je vodil petnajst let, v »politični pokoj«, kot se je takrat pisalo, pa se je zatekel po izidu glasovanja na kongresu, ko so delegati izglasovali večjo podporo njegovi konkurentki Aleksandri Pivec.

Dobro leto po odmiku se je Erjavec na presenečenje vseh vrnil v politiko ob konstruktivni nezaupnici vlade Janeza Janše, da bi postal novi predsednik vlade, a je predlagateljem poskus spodletel. Za uspeh nezaupnice bi potrebovali 46 glasov, a so jih dobili samo 40.

Vrnitev Erjavca v Desus

63-letni nekdanji predsednik stranke Desus in minister v šestih slovenskih vladah se po dveh letih in pol zatišja v javnosti, menda spet vrača na politični parket, smo izvedeli.

Na Desusu so nam potrdili, da se je aktualni predsednik Anton Rifelj v četrtek sestal z Erjavcem, s katerim sta imela »daljši večurni sestanek, na katerem sta se dogovorila za sodelovanje«.

V kakšnem kontekstu bo potekalo Erjavčevo sodelovanje z Desusom, bo znano v kratkem.