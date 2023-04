Bled prvič pisno omenjen 1004. (FOTO)

V Festivalni dvorani Bled so pripravili osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku. Prvi pisni dokument omenja Bled 10. aprila 1004, ko je rimski cesar Henrik II. kraj z okolico poklonil škofu Albinu iz Briksna na Južnem Tirolskem. Letošnjega praznovanja so se udeležili tudi nagrajenci, ki so vsak po svoje prispevali k boljšemu življenju v občini.

Naziv častnega občana je prejel tudi mag. Leopold Zonik, dr. med., v družbi župana Antona Mežana.

Častna občana sta postala mag. Leopold Zonik, dolgoletni direktor Zdravstvenega doma Bled, in nekdanji župan Jože Antonič; priznanje so mu podelili posthumno, prevzela pa ga je vnukinja Maja Bilič. Zlato plaketo so prejeli Irena Razingar, dolgoletna vodja blejske knjižnice in njena duša, Vojko Zavodnik za veliko pomoč in zamisli za 200. obletnico rojstva Arnolda Riklija in Športno društvo za kegljanje na ledu Bled ob njegovi visoki obletnici.

Kulturni program

Častni znak rajska ptica je prejela Dragica Marta Sternad Kenda, in sicer za avtorstvo in soavtorstvo več publikacij v domačem Zasipu. Županova priznanja so prejeli novinarja Miro Kunšič in Janez Kuhar, biatlonka Kaja Zorč ter Ribiška družina Bled. Program sta popestrila Alojz Ropret v liku Riklija, ki je 13. februarja letos na Bledu praznoval 200. obletnico rojstva, in voditeljica prireditve Branka Smole.

Pri podelitvi je sodeloval Alojz Ropret v liku Riklija, na odru skupaj z voditeljico prireditve Branko Smole.

V kulturnem programu sta nastopila Harmonikarski orkester KUD A. T. Linhart Radovljica pod vodstvom Gašperja Primožiča in Nina Pušlar. Župan Anton Mežan je v svojem premiernem govoru na slovesnosti ob občinskem prazniku v polni festivalni dvorani poudaril dragoceno delo svoje ekipe, dozdajšnje dosežke ter načrte za prihodnost. Omenil je, da so začeli graditi južno razbremenilno cesto in kolesarsko stezo med Bledom in Bohinjem, na obnovo pa čaka pločnik na Mlinem, kjer se bodo dela, ker je treba zapreti en vozni pas, začela jeseni. Med izzivi je še vrsta infrastrukturnih del po krajevnih skupnostih oziroma po blejskih vaseh. Župan je pohvalil tudi sodelovanje z občinskim svetom ter dobro delo javnih zavodov in javnega podjetja.