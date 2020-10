Bizarna situacija? Študentje od doma, profesorji in asistenti pa morajo v pisarno

Neživljenjske zahteve nekaterih fakultet?

Študentje so komajda sedli v študentske klopi, pa se bodo znova morali vrniti domov. Namreč delno ustavljanje javnega življenja v času šolskih počitnic konec oktobra bržkone prinaša tudi študijski proces na daljavo.Na ministrstvu za izobraževanje so sicer konec septembra (pred začetkom študijskega leta 2020/21) dejali, da bo študijski proces potekal v živo ali bo izveden kombinirano s t. i. hibridnim modelom, izključno na daljavo pa le v izrednih primerih Gre za nekaj več kot 60.500 študentov, ki bodo očitno morali povsem preklopiti na študij na daljavo, čeprav na ljubljanski univerzi še niso imeli natančnega odgovora, kako in kaj v novih koronavirus razmerah v zadnjem tednu oktobra. »Trenutno še čakamo uradno razlago oziroma navodila ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki jih bomo zaposlenim posredovali takoj, ko jih prejmemo. Sicer kaže, da bodo vse naše članice v ponedeljek prešle na izobraževanje na daljavo. To pomeni, da se ukinjajo dejavnosti s fizično prisotnostjo študentov, pedagoška dejavnost pa se bo, kjer je mogoče, izvajala samo na daljavo. Za vse zaposlene je prisotnost dovoljena ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov, priporočamo pa prehod na delo od doma,« nam je povedalaiz rektorjeve pisarne Univerze v Ljubljani.Že do današnjega dne pa je precej predavanj potekalo na daljavo, kar pomeni, da študentje niso bili prisotni v visokošolskih predavalnicah. Po naših podatkih pa so navkljub temu dejstvu nekatere fakultete v Ljubljani od profesorjev in asistentov zahtevale, da prihajajo v svoje pisarne. Ja, zato, da bodo vključili računalnik in predavali na daljavo.Na Univerzo v Ljubljani smo vprašali še, ali obstajajo kakšna njihova navodila za to, skorajda bizarno, prakso nekaterih fakultet. »Za zaposlene trenutno nimamo druge informacije kot priporočilo za delo od doma, a to še ne pomeni, da se ne bi smelo na daljavo predavati s fakultet.«