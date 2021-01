Bivša ministrica z groznimi spomini: »Zato, ker ne marate Janše«

Besno je zvonil telefon. Klicali so me sodelavci iz poslanske skupine DZ, ker je na moje ime prispel paket, ki je bil na rentgenskem posnetku parlamentarnega detektorja nekam sumljiv. Paket je bil zelo lepo zavit in skrbno zavezan z barvnim darilnim trakom. V škatli je sredi lično narezanega belega resja ležala crknjena podgana.



Ob gnusnem prizoru, ki je bil zaradi brezhibne urejenosti darilnega paketa še toliko bolj perverzno grozljiv, smo vsi odskočili. Stvar se je popisala in prijavila, kaj več od tega se ni zgodilo.



A vseskozi me je hudo razjedal motiv pošiljatelja oziroma pošiljateljice. Izkazalo se je namreč, da gre za konkretno žensko s konkretnim naslovom v Ljubljani. Čeprav mi je bilo zaradi njenega morbidnega dejanja kar precej nelagodno, sem se z dvema mlajšima strokovnima sodelavcema in mojim večnim optimizmom, da dialog lahko marsikaj reši, odpravila do nje.



Erjavčev dom v Naklem tarča napada (FOTO)



Stanovala je v meščanski vrstni hiši z vrtom. Stanovanje je bilo polno spominskih artiklov, slik in naloženih izrezkov, revij ter časopisov desne provinjence. Dolgo je že od tega, a spominjam se, da se je moj prvotni strah počasi razblinil, ker je gospa delovala normalno, ponudila je sok, pripovedovala o travmah, o pokojnem možu in nekih varanjih in se obnašala, kot da gre za samoumeven obisk. Kot, da je med nami vse normalno. Kot, da je bilo njeno pošiljanje paketa najbolj logična stvar, ki jo je treba postoriti. Domoljubna dolžnost, skratka.



»Ampak zakaj ste mi poslali podgano? Nikoli se nisva srečali, nič ena drugi povzročili, zakaj torej?« vprašam.



»Zato, ker ne marate Janše!« je odločno odgovorila. In nadaljevala, da se ji je jeseni med grablje zataknila podgana, na katero je naletela pri urejanju vrta. Da jo je lepo odnesla v zamrzovalnik in počakala na priložnost, ko jo bo odposlala.



Vsakdo bi pošiljateljici na osnovi zunanjega videza, obnašanja in urejenega bivanja lahko pripisal povsem sprejemljivo stopnjo obnašanja. Ena izmed nas, skratka. Na prvi pogled. A v njej je nekaj tlelo, se skrivalo, tlačilo. Zagotovo tudi travme, popolna zagledanost v partijskega vodjo, iskanje možnosti realizacije nekega poslanstva in tlačenega sovraštva.



Kot sem se na začetku bala obiska, ki sem si ga sicer sama zadala, mi je ob odhodu za trenutek odleglo, češ, da gre pač za osebnostni problem.



Napaka. Kajti zgodovina je polna »osebnostnih problemov«, ki so z izključevalno, nacistično, fašistično in proti človeškemu dostojanstvu uperjeno retoriko pomendrali civilizacijo.

Številne javne osebnosti so že izkusile, kako je biti tarča napada neznanih posameznikov. Žalitev in groženj so bili v zadnjem času deležni različni politiki, nazadnje predsednik Desusa, ko so mu s torka na sredo popisali dvoriščno ograjo z napisom »podgana«.Ob tem novejšem dogodku se je nekdanja kulturna ministricana facebooku spomnila na srhljiv dogodek iz konca leta 2008, ko je na njeno ime v državni zbor prispel paket, v katerem je ležala mrtva podgana.Na njen zapis je se odzvala tudi temperamenta poslanka Levice, ki je zapisala, da je bila tudi sama deležna različne sovražne pošte, »od zmerjanja do belega prahu, križa izrezanega iz kosti, kolegica je dobila v kuverti iztrebke ... a vse to dokazuje grozljivo psihopatologijo Janševih privržencev. Potem se čudimo, kaj se je dogajalo v Kapitolu? Ščuvanje ljudi bi morali sankcionirati, preden rezultira v zločin. Njim se zdi, da imajo pravico do sovraštva vseh, ki se ne strinjajo z njimi in ta diagnoza ima ime.«Nedavno smo pisali o poslanki LMŠ, ki ji je pošiljatelj iz Pesnice v državni zbor poslal pismo, v katerega je zapakiral človeški iztrebek.