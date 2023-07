Bisernomašnik povsod pusti pečat (FOTO)

V župniji Beltinci je bilo nadvse slovesno, saj je rojak, duhovnik in salezijanec Anton Horvat obhajal 60 let mašništva. V Sloveniji res ni veliko duhovnikov, ki bi dočakali biserno mašo! Anton Horvat se je rodil leta 1936 v Lipovcih in postal duhovnik 1963. v Ljubljani. Posvetil ga je ljubljanski pomožni škof dr. Jože Pogačnik, njegovo mašniško geslo pa je bilo Najlepši dar, ki ga Bog more dati staršem, je sin duhovnik.

Anton Horvat je biserno mašo daroval pri domači lipovski kapeli svetega Petra in Pavla.

Kot duhovnik je deloval v slovenskih in hrvaških župnijah. Njegova pot je bila vedno tam, kjer so ga potrebovali, in sicer v župniji Cerknica, v Škocjanu na Dolenjskem, nekaj let je služboval tudi v Srbiji. Leta 1994 se je vrnil v Slovenijo, deloval v župnijah Tomišelj, Ankaran in Dokležovje, zdaj pa je duhovni pomočnik v župniji Cerknica. Ob jubilejnem praznovanju se je ob lipovski kapeli zbralo veliko ljudi, kajti Horvat je kot dober dušni pastir pustil neizbrisen pečat, kjer koli je deloval.

V imenu Občine Beltinci se je slavljencu zahvalila svetnica Jasmina Jakob.

Orosile so se mu oči

Ob biserni maši mu je pridigar, salezijanski inšpektor Marko Košnik, čestital z željo, da bi mu zdravje še dolgo služilo in bi ostal preprost duhovnik, kot je vsak salezijanec. V imenu župnij Beltinci in Dokležovje ter dekanije Lendava ga je pozdravil župnik Boris Kučko. Biserno mašo so s cerkvenim petjem obogatili moški pevski zbor Lipovci in ljudske pevke iz Lipovcev.

Čestitala mu je tudi predsednica Krajevne skupnosti Lipovci Mateja Berden.

Kamenček v mozaik praznovanja so prispevali tudi člani kapelskega odbora in Društva svetega Petra in Pavla Lipovci ter letošnji rekruti, ki so sodelovali pri bogoslužju in pripravi prostora. Ob tej priložnosti se je v imenu Občine Beltinci slavljencu zahvalila svetnica Jasmina Jakob, lepim željam se je pridružila predsednica Krajevne skupnosti Lipovci Mateja Berden, čustvene besede pa mu je namenila sestra Terezija in takrat so se Antonu Horvatu orosile oči.

Bisernomašnik je bil vir tolažbe in mnogim opora, zgled vere, zaupanja in vztrajnosti. Po maši je delil podobice in vsak mu je segel v roko z željo, da bi bil še dolgo čil in zdrav. Lepa slovesnost se bo prav gotovo zapisala v župnijsko kroniko z zlatimi črkami.