Bi si upali spustiti se v takšno avanturo?

FOTO: Ažman & Ažman

www.zipline-dolinka.si/sl/! Do konca septembra namesto redne cene 60 evrov velja promocijska cena 50 evrov za odrasle ter 40 za otroke od 6. do 18. leta. Izkoristite popust in rezervirajte –

Avantura reke Save Dolinke pa je več kot le spust, saj poleg sedmih jeklenic vključuje tudi naravoslovni izlet v objemu doline, ki je zaradi izjemnih naravnih vrednot v osrednjem delu zaščitena kot naravni spomenik.Na izletu vsako skupino ves čas spremljata dva vodnika, ki skrbita za varno vpenjanje in izpenjanje, za varen let ter informativen pohod po travnikih in gozdovih. Nad reko iz roba na rob doline vodi sedem jeklenic, dolgih od 300 do 700 metrov, v skupni dolžini štiri kilometre. Posamezni spusti so med seboj povezani z zanimivimi gozdnimi in poljskimi potmi, pripravljenih je tudi več postajališč, kjer se ponuja vpogled v rastlinski in živalski svet doline ali pa razgled na spektakularen Triglav, Stol, Ajdno ali Babji zob.je avantura, primerna za celotno družino. Najmanjši člani odprave morajo biti stari vsaj šest let. Otroci do 12. leta se po jeklenicah spustijo v tandemu z izkušenimi vodniki, ki poskrbijo, da lahko ti brez skrbi uživajo v šviganju po zraku. Starejši od 12 let pa se lahko spustijo že samostojno, če pa jim je ljubše, jih seveda še vedno lahko popeljejo tudi člani ekipe Zipline Dolinka.Udeleženci avanture se zberejo 15 minut pred predvidenim začetkom v pisarnina Bledu na Grajski cesti 16 v starem vaškem jedru Grad. Tam se spoznajo z vodniki, prejmejo vso potrebno varovalno opremo in se seznanijo z dejanskim potekom izleta. Po spoznavanju in oblikovanju skupine se ob predvidenem času za odhod vsi skupaj odpravijo na 5-minutno vožnjo proti startnemu mestu nad Savo Dolinko in se po 2,5-urni avanturi vrnejo na startno mesto na Bled.Razmišljate o top teambuildingu s sodelavci? Večje skupine razdelimo v več manjših, ki se spuščajo z 10-minutnim zamikom. Skupine so tako lahko velike od 10 do 80 in več oseb.