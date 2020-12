Bi radi zadeli brezplačno vinjeto? Takole svetujejo (VIDEO)

Vsako leto se decembra, ko razkrijejo barvo nove vinjete, na facebooku že tradicionalno pojavljajo strani, ki v zameno za všeček obljubljajo brezplačno vinjeto. Pa dejansko poznate koga, ki bi jo zadel? To so vprašali na državnem programu Varni na internetu, ki obvešča o spletnih goljufijah.Verjetno ne poznate nikogar, ki je vinjeto brezplačno zadel, saj gre za lažne nagradne igre. Njihov namen je le, da bi zbrali čim več všečkov, pogosto pa so ljudje lahko tudi finančno oškodovani.Prevare, ko izdelke ponujajo brezplačno ali po zelo nizki ceni, so pogoste. Zasledili so že ponudbe za mobilne telefone, bone za trgovine, najnovejše avtomobile ... Nagrade so mamljive in verjetno se jih ne bi branil prav nihče, a ravno takrat je čas, da dvakrat premislite, ali boste na spletno stran tudi kliknili ali jo všečkali.Če bi radi lažno nagradno igro ali stran prepoznali, še preden bo prepozno, pa si le oglejte spodnji videoposnetek.