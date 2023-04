Bi kupili grad? Tale speča lepotica se prodaja na Dolenjskem (FOTO)

Grad Mirna je eden najstarejših gradov v Sloveniji in eden najlepših prenovljenih kulturnih spomenikov srednjeveške arhitekture na slovenskem ozemlju, znan tudi kot Trnuljčica.

Začetki gradnje segajo v konec enajstega stoletja (1165), zaradi česar je grad med najstarejšimi dokumentiranimi gradovi v državi. Med domačini je grad znan kot »Speča lepotica«. Grad Mirna je redek spomenik srednjeveške arhitekture v državi. Leta1942 so ga namerno požgali in skoraj v celoti uničili. Leta 1965 pa je profesor dr. Marko Marin dobil dovoljenje za obnovo, ki jo je vodil in večinoma tudi sam financiral vse do svoje smrti. Stavba je od leta 1996 registrirana kot spomenik lokalnega pomena.

Občina Mirna gradu ne more kupiti, zato je pristal na trgu. FOTO: Drago Perko

Občina ga ne more kupiti

Marin je grad v oporoki zapustil svoji polsestri in njenemu možu, ki sta ga leta 2020 prodala Mehičanki Tatiani Rodriguez Anderson za dobrih 600 tisočakov. Nemški umetnik Kailash Kokopelli, ki je prepričal Mehičanko v investicijo, ni zmogel najti dodatnih investitorjev, zato je nastal sporazumni razhod med njim in Tatiano Rodriguez Anderson. Več o tem smo poročali tukaj.

Izklicna cena je 1.600.000 evrov. FOTO: Drago Perko

Občina Mirna gradu ne more kupiti, zato je pristal na trgu. Izklicna cena je 1.600.000 evrov. Posestvo obsega 2.413 kvadratnih metrov zemljišča gradu, površina kmetijskih in gozdnih zemljišč v bližini gradu je pa je 5.260 kvadratnih metrov. Namembnost zemljišča, na katerem stoji grad (zemljišče v velikosti 2.413 m2), je definirana kot površine za turizem. Poleg gradu pa je še velika parcela (5.260 m2), namembnosti kot površine za oddih in rekreacijo.