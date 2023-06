Bi imeli mobilno hiško? Če boste imeli srečo, je lahko vaša za pet tisočakov

Mobilne hiške, ki jih je finančna uprava v okviru velike finančne akcije zaplenila v Spodnjih Pirničah, iščejo novega lastnika. Šest hišk, ki so bile zaplenjene na naslovu Roberta Zavašnika, Furs prodaja na preko spletne strani edražbe.

S spletne strani je razvidno, da bodo tri neopremljene hoške začeli prodajati 17. julija, druge tri pa štiri dni kasneje, torej 21. julija. Hiške so opremljene s kopalnico, drugega pohištva v njih ni, izklicna cena za vsako pa je pet tisoč evrov.

Tri izmed zaplenjenih hišk. FOTO: Edražbe

V opisu so zapisali, da so hiške dimenzij 4,8 m x 6,2 m, s teraso dim. 3,0 m x 4,0 m, rabljene in brez opreme. V njih sta le WC školjke in tuš kabine. Kupec mora hiško razstaviti in odpeljati na lastne stroške. Dodajajo še, da se hiške prodajajo po načelu videno-kupljeno, brez garancije in reklamacije. Zainteresirani morajo za sodelovanje v dražbi plačati 500 evrov varščine.

Rubež vseh Zavašnikovih premičnin. FOTO: Dejan Javornik

Ne prodajajo pa le mobilnih hišk, temveč tudi zaplenjen kovinski kiosk, otroško igralo in jeklen montažni objekt – lokal. Vse omenjeno je na voljo na ogled v Spodnjih Pirničah, kjer je stoji Village Lipa.