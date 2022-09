Besna Jelka Godec, to je zabičala Urški Klakočar Zupančič

Poslanci nenehno zastavljajo poslanska vprašanja in od vlade pričakujejo konkretne odgovore. Včasih so zelo izčrpni, včasih so potrebne dopolnitve, včasih pa so vprašanja in pobude zavrnjene. Zadnje se je zgodilo poslancu Žanu Mahniču (SDS), ki je podal pobudo ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu (Levica) v zvezi s testiranjem na prepovedane droge. Predsednica državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič (Svoboda) je pobudo takole zavrnila:

»Menim, da podana pobuda ministru za testiranje na prepovedane droge in javno objavo rezultatov ne izpolnjuje vsebinskih pogojev, kot jih določa 240. člena Poslovnika Državnega zbora, obenem pa za podane subjektivne opazke o pogostem neobičajnem in nervoznem obnašanju, s katerimi utemeljujete vložitev poslanske pobude, ocenjujem, da nedopustno posegajo v zagotovljeno nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic poslanca, ki so določene v 35. členu Ustave Republike Slovenije. Na podlagi navedenega vas obveščam, da vaše pisne poslanske pobude ne bom posredovala naslovniku.«

Kaj piše v 240. členu Poslovnika DZ? 240. člen (1) Vsak poslanec lahko vladi ali posameznemu ministru ali generalnemu sekretarju vlade postavi vprašanje ali poda pobudo za ureditev posameznih zadev oziroma za sprejem določenih ukrepov s področja delovanja vlade oziroma posameznega ministrstva ali vladne službe. (2) Poslanska vprašanja so lahko ustna ali pisna. Poslanske pobude so lahko le pisne. (3) Poslansko vprašanje ali pobuda morata biti kratka in jedrnata ter izražena tako, da je njuna vsebina jasno razvidna.

»S tem dejanjem ste samovoljno in nedopustno tolmačili vsebino pobude in vprašanj. Edino pristojnost, ki jo imate kot predsednica Državnega zbora RS, vam daje 248. člen Poslovnika državnega zbora, ki narekuje, da "predsednik državnega zbora pisno poslansko vprašanje ali pobudo takoj pošlje vladi oziroma ministru ali generalnemu sekretarju vlade". Prav tako ste ovirali pravico obeh poslancev, ki izhaja iz 20. člena zakona o poslancih: "Poslanec ima pravico dati poslanske pobude in postaviti poslanska vprašanja vladi ali posameznemu ministru,"« v protestnem pismu opozarja vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.

Kaj piše v 248. členu Poslovnika DZ? 248. člen Pisno vprašanje ali pobudo poslanec predloži predsedniku državnega zbora. Predsednik državnega zbora pisno poslansko vprašanje oziroma pobudo takoj pošlje vladi oziroma ministru ali generalnemu sekretarju vlade.

Od predsednice DZ pričakuje, da nemudoma posreduje naprej pisno poslansko pobudo Mahniča ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu v zvezi s testiranjem na prepovedane droge, in da v bodoče ne krši 248. člena.

Kakšno pobudo je poslanec Mahnič dal? Naj se Mesec testira na prepovedane droge in rezultat javno objavi. Še pred aktualnimi državnozborskimi volitvami je aktualni minister Mesec na vprašanje, ali kadi marihuano, odgovoril: »Jo, sem pa tja.«