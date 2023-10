Brežan piker ob menjavi, Golob obljublja, da bodo novi ministri 'znani zelo hitro'

Premier Robert Golob ob menjavah v vladni ekipi poudarja, da bodo novi ministri 'znani zelo hitro'. S kandidatko za novo zdravstveno ministrico je zadovoljen, menjava na čelu okoljskega ministrstva bo prinesla več učinkovitosti, je prepričan. Zgodba z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik pa je zanj 'kadrovsko začasno zaključena'.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je sredstva, namenjena za popoplavno obnovo, na račun dobilo šele minulo sredo, je danes v DZ zatrdil nekdanji minister Uroš Brežan. »Tako ne moremo biti okrivljeni za nekaj, česar prej nismo mogli storiti,« je poslancem pojasnil Brežan in tako zavrnil očitke o prepočasnih izplačilih teh sredstev občinam. Kot je v obrazložitvi svojega odstopa, s katerim se je DZ že seznanil, pred poslanci zatrdil Brežan, je ministrstvo prav v sredo na račun dobilo sredstva, namenjena občinam za protipoplavno obnovo. »Ovire za hitrejše procesiranje teh sredstev so tako v predpisih in procesih izven našega ministrstva, zato jih je treba reševati tam,« je dejal. S tem je zavrnil pojasnila predsednika vlade Roberta Goloba, ki je zaupanje v Brežana izgubil prav zaradi prepočasnih postopkov glede izplačil po poplavah. »To ministrstvo je postalo ozko grlo, ni bilo dovolj odzivno, številne pripombe so prihajale tudi z drugih resorjev,« je prejšnji teden pojasnil Golob.

Kot je Golob povedal ob odhodu z današnje izredne seje DZ, ga navdaja z upanjem, da ima kandidatka za novo ministrico za zdravje Valentina Prevolnik Rupel 'izjemen sistemski pregled nad stanjem v javnem zdravstvenem sistemu' in je dobila podporo deležnikov v zdravstvu.

Ob tem je poudaril, da je bila Prevolnik Ruplova kot aktualna državna sekretarka zadnje mesece sestavni del ministrstva, ki ga bo ob zeleni luči DZ zdaj tudi vodila. »Zato vem, da se zdravstvena reforma, ki ostaja prva prioriteta te vlade, po odstopu Bešiča Loredana ni zaustavila niti za dan,« je dejal premier. Tako je prepričan, da je zdravstvo tisto področje, ki bo v naslednjih mesecih deležno največ sprememb, nadaljevali bodo sprejemanje zakonodaje za digitalizacijo zdravstva in sprememb Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pa tudi aktivni sistem vzpostavljanja kakovosti v zdravstvu.

Ob tem pa Golob napoveduje tudi ukrepe za povečanje dostopnosti do osebnega zdravnika in skrajševanja čakalnih vrst pri tistih zdravstvenih storitvah, kjer je to nujno zaradi ogrožanja človeških življenj. Paket teh ukrepov bo po besedah predsednika vlade kandidatka za novo ministrico predstavila na torkovem zaslišanju pred odborom DZ za zdravstvo.

Bratuškova namesto Brežana

Učinkovitost in krepitev področja bo prav tako v ospredju delovanja ministrstva za naravne vire in prostor, ki ga bo po odstopu Uroša Brežana začasno vodila infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, zatrjuje Golob. Ob tem je spomnil, da vlada za popoplavno obnovo namenja 2,1 milijarde evrov v naslednjih treh letih. »Delovanje pri tako velikih sredstvih, ki jih bomo morali nameniti za odpravo posledic poplav, mora biti učinkovito in od tod potreba po krepitvi področja, ki se ukvarja s tem, in zamenjavi na ministrstvu za naravne vire in prostor,« je poudaril Golob po tistem, ko se je z Brežanovim odstopom danes seznanil tudi DZ.

Premier je hkrati prepričan, da bodo v naslednjih mesecih priprava načrtov in tudi izvedba same obnove ter koordinacija ekip na terenu bolj učinkovite. Z začasnim združevanjem ekip okoljskega in infrastrukturnega ministrstva želijo namreč po njegovih besedah povečati tudi učinkovitost na področju birokracije in postopkov izplačila sredstev ter obnove infrastrukture, kjer da so bili do zdaj najmanj učinkoviti.

Zgodba s Hovnikovo kadrovsko zaključena za en čas

Poslanci so se sicer danes seznanili tudi z odstopom ministrice za javno upravo Ajanović Hovnikove, ki so jo po slabem letu in pol s položaja odnesli očitki o domnevno netransparentnem dodeljevanju sredstev nevladnim organizacijam ter visokih stroških službene poti v New York. Z današnjo seznanitvijo DZ z odstopom ministrice je za Goloba 'ta zgodba kadrovsko zaključena za en čas'.

Strinja pa se, da je treba v celoti pregledati postopek omenjenega razpisa. Za zdaj slednji ostaja zamrznjen, po omenjenem pregledu pa bodo lahko sprejeli nadaljnjo odločitev.

Predsednik vlade je sicer v minulem tednu odslovil tudi kmetijsko ministrico Ireno Šinko, o predlogu za njeno razrešitev bo DZ odločal v petek. Goloba pa tako čaka iskanje treh kandidatov za izpraznjene ministrske stolčke, a kot je dejal danes, bodo nekateri novi ministri 'znani zelo hitro'.