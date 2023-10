SDS in SD družno nad Goloba! Tomc: Vse, kar je vladi ostalo, sta samozavest in aroganca

V preteklem tednu so ekipo Roberta Goloba zapustili kar trije ministri, zato so v Delovem podkastu o politiki z gostoma govorili predvsem o aktualnih vprašanjih na domačem političnem parketu.

Gostili so evropskega poslanca in podpredsednika koalicijske SD Matjaža Nemca ter evropsko poslanko in podpredsednico SDS Romano Tomc.

Oba gosta sta povedala kar precej kritik na delo vlade in delo premierja. Tomčeva mu je najprej očitala, da daje veliko obljub, ki jih ne izpolni, kar je po njenem mnenju nesprejemljivo za evropskega politika z integriteto. »Takšni politiki morajo v Evropi zapustiti svoj položaj. Morali se bodo o tem pogovoriti tudi v koaliciji,« je odločno naznanila. Kot skrajno nenavadno je označila tudi dejanje zdaj že nekdanje ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, ki je osebno dala priporočila za določen projekt. »Tega nikoli ni bilo,« pravi Tomčeva.

Precej kritičen je bil do dela vlade in premierja tudi Nemec. Meni, da se vlada še vedno preveč ukvarja sama s sabo. »To, kar se nam dogaja, je že večkrat videno v zadnjih 15 letih. Nov obraz ne pomeni, da bo on vodil politiko, ampak da potrebuje ljudi, ki bodo izvajali politike, ki jih je ljudem obljubljal. Tisto, kar bi si želel od predsednika vlade, je večji fokus na reševanje težav. Bili smo priča umiku dveh ministrov. Če to narediš, bi moral imeti alternative in nemudoma predstaviti nova kandidata, ker to zahtevajo nujne razmere po ujmi. Mogoče bi bilo bolje, da bi ministra opravljala delo naprej kljub izrečeni nezaupnici s strani premierja, dokler ne bi bila imenovana nova ministra,« je o trenutni situaciji v ministrski ekipi povedal Nemec.

»Ste v istem čolnu, ne veslate pa v isto smer«

Da vlada ne dela dobro in ni učinkovita, meni Tomčeva, ki je mimogrede okrcala tudi Nemca, češ da ne moreš biti del vlade in obenem govoriti, da njihovi ministri delajo dobro, vlada pa ne. Meni, da je treba prevzeti odgovornost za vse. »Ste v istem čolnu, ne veslate pa v isto smer.«

Tomčeva je bila odločna tudi pri oceni dela premierja. Meni, da mu manjka političnih izkušenj. »Nekateri, ki ga bolje poznajo, pravijo, da je njegov karakter problematičen že ves čas. Morda je včasih deloval bolj avtoritativno in je lahko deloval na način diktatorja v neki firmi, kjer si ti prvi in najpomembnejši, kjer imaš vso oblast. V vladi pa je potrebna zrela politična oseba z izkušnjami, ki ve, da je treba sklepati tudi kompromise zato, da lahko vsi veslajo v isto smer.«

Tomc je v svoji kritiki šla še dlje in vlado označila za arogantno: »Vlada ni učinkovita. Vse, kar je vladi ostalo, je samozavest, da se še vedno ima za uspešno. Ta samozavest pogosto prehaja v aroganco. Odgovornost vodij je tudi v tem, da izpolnijo, kar obljubijo. Politikov se ne sodi po obljubah, ampak po izpolnjenih obljubah,« pravi.

O pomembnosti političnih izkušenj pri opravljanju najpomembnejših političnih funkcij se je strinjal tudi Nemec in povedal, kaj najbolj manjka vladajoči stranki: »Predsednik vlade je človek, poln talentov. Se je pa prvič v življenju znašel v situaciji, ko mora reševati tako hude posledice ujm v Sloveniji. Tisto, kar najbolj pogrešam, je, močna ekipa v Gibanju Svoboda, ki bi znala implementirati politike, ki so jih obljubili na volitvah.«