Beovićeva: Skrbi nas, številke so višje kot lansko poletje

Če bo stanje v bolnišnicah obvladljivo ...

Šole morajo biti odprte

Trenutno število potrjenih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji je po besedah infektologinje in predsednice Zdravniške zbornice Slovenijemnogo višje kot lansko poletje, zato ljudi ponovno poziva k cepljenju proti covidu-19. »Pametno je, da se cepijo vsi, ki se lahko, še posebej je ključno cepljenje starejših,« je dejala.»Številke so velike, so precej večje kot lansko poletje, ob tem da poletni čas pomeni neke vrste zatišje. Šole ne delajo, na delovnih mestih je manj ljudi, ker so na dopustih, zato nas še posebej skrbi pričakovano še dodatno povečanje števila primerov v zgodnjem jesenskem času,« je vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) povedala v današnjem pogovoru za STA.»Številke nikakor niso razlog za preplah, so pa razlog za to, da smiselno ukrepamo in se zaščitimo, kolikor se da. To pomeni, da se morajo zlasti starejši ljudje cepiti,« je dodala.Cepljenje proti covidu-19 je po besedah Beovićeve ključno za obvladovanje razmer v bolnišnicah in posledično v družbi. »Če kljub naraščanju števila primerov ne bomo imeli strmega naraščanja sprejemov v bolnišnice, bomo lahko živeli kar se da normalno. To pa bomo, tudi po vzoru Velike Britanije ali Izraela, dosegli le z dobro precepljenostjo rizičnih skupin,« je poudarila.»Tudi šole bomo vzdrževali odprte s tem, da bodo osebje v šolah in družine učencev cepljeni,« je dodala.Trenutno sprejeti ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa na ravni države so po njenih ocenah zadostni. »Bomo videli, ali bomo uspeli rizično populacijo v naslednjih tednih dovolj zaščititi, da bomo lahko ostali samo pri teh ukrepih. Ti ukrepi bi morali biti dovolj, če bi bila zaščitena rizična populacija. Starejše od 50 let je treba precepiti vsaj 80-odstotno. Ta cilj ni nedosegljiv, a ljudje se morajo tega zavedati. Stari starši, ki imajo vnuke v šoli, naj jim omogočijo, da hodijo v šolo, s tem, da se sami cepijo,« je pojasnila.Cepljenje otrok kot pogoj za vstop v šolo trenutno po besedah Beovićeve ni prednostni ukrep. »Vsako cepljenje doprinese k temu, da je okužb manj. A to ni prioriteta. Cepiti se morajo predvsem tisti, ki so sami v nevarnosti, da bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje,« je pojasnila.Meni, da bi pouk moral potekati v šoli. »Moramo enkrat začeti razumeti epidemijo in živeti z njo. Do šole je še več kot deset dni in v tem času se lahko že vsaj s prvim odmerkom zaščiti večina populacije, ki je v stiku s šolskimi otroki,« je dejala.Morebitno zaprtje šol je po njenih besedah »skrajen ukrep, ki ga bomo morali sprejeti takrat, ko bo povečano število bolnikov s covidom-19 napolnilo bolnišnice«. »Takrat rešujemo življenja, tudi z zapiranjem šol. To se je dogajalo lansko leto. Danes pa imamo zelo učinkovito orodje, ki se mu reče cepljenje. Imamo pa tudi teste. Sveže opravljen negativen antigenski test pomeni, da tisti hip niste kužni in lahko greste brez nevarnosti za druge na koncert, v gostilno, na zabavo. V vsakem primeru pa je smiselno uporabljati, če ste v gneči, tudi maske,« je povedala.Sicer ne razume, zakaj se nekatere dejavnosti, ki so bile dolgo zaprte, branijo pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). »To je v bistvu tisto, kar omogoča odprtost oziroma vzdrževanje še vedno obvladljivega števila okužb in posledično hospitalizacij,« je pojasnila.