Uf, število okužb spet močno poskočilo

Število novih primerov na novi koronavirus je znova poskočilo. Po podatkih Sledilnika so v ponedeljek opravili 2.058 PCR-testov in pri tem potrdili 318 okužb. Delež pozitivnih znaša 15,5 odstotka.V primerjavi s preteklim ponedeljkom je število okužb za kar 46 odstotkov višje. Delež pozitivnih testov je bil tako za 8,5 odstotne točke višji kot dan prej. Gre tudi za najvišje število potrjenih primerov po 1. juniju, ko smo potrdili 373 primerov.Trenutno naj bi bilo aktivno okuženih 2.314 ljudi, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa znaša 109,6. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 198.V ponedeljek so opravili tudi 28.505 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.