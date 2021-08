Ministrstvo sporočilo, kako bo letos potekalo šolanje

Zapiranje šol naj bo skrajni ukrepi

Infektologinja in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović meni, da bi pouk moral potekati v šoli. »Moramo enkrat začeti razumeti epidemijo in živeti z njo. Do šole je še več kot deset dni in v tem času se lahko že vsaj s prvim odmerkom zaščiti večina populacije, ki je v stiku s šolskimi otroki,« je dejala.

Morebitno zaprtje šol je po njenih besedah »skrajen ukrep, ki ga bomo morali sprejeti takrat, ko bo povečano število bolnikov s covidom-19 napolnilo bolnišnice«. »Takrat rešujemo življenja, tudi z zapiranjem šol. To se je dogajalo lansko leto. Danes pa imamo zelo učinkovito orodje, ki se mu reče cepljenje. Imamo pa tudi teste. Sveže opravljen negativen antigenski test pomeni, da tisti hip niste kužni in lahko greste brez nevarnosti za druge na koncert, v gostilno, na zabavo. V vsakem primeru pa je smiselno uporabljati, če ste v gneči, tudi maske,« je povedala.

Ministrstvo naj zagotovi prezračevanje

Po že tako pomanjkljivih informacijah z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) glede novega šolskega leta in neodzivnosti ministrice, so danes na uradnem twitter profilu ministrstva objavili vest, da večjih sprememb ni pričakovati.»Glede na lansko leto v novem šolskem letu ne bo večjih sistemskih sprememb. Uvajali bomo ukrepe, ki so smiselni in izvedljivi. Novost je pogoj PCT, ki je nujen za varno vstopanje v šolski prostor,« so zapisali.Po dosedaj uradnih informacijah, naj bi sicer PCT veljal le za študente, kako bo s tem pogojem v osnovnih in srednjih šolah še ni znano. Prav tako ni znano, kdo bo plačeval hitre teste študentom. S Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) so sicer že sporočili, da na plačljivo testiranje ne pristajajo in da so jim vladni predstavniki na sestanku sredi maja tudi obljubili, da bo testiranje brezplačno.Državni sekretar na ministrstvu za zdravjeje pred dnevi pojasnil, da bo izpolnjevanje PCT pogoj za obisk predavanj v novem študijskem letu, s tem tudi soglašajo študentske organizacije. Za dijake pa je predlog, da se sprva prostovoljno samotestirajo, ob predlogu v rdečo epidemiološko fazo pa bi tudi za njih veljal pogoj PCT.»Kar se spreminja - ker sobivamo z virusom - je povezano s tem, kako lahko na varen način sobivamo z virusom v šolskem prostoru, da izobraževalnih ustanov v prihodnje ne bo potrebno zapirati,« je povedala Kustečeva in poudarila, je določanje pogoja PCT primarno v pristojnosti ministrstva za zdravje.Svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje za novo šolsko leto predlaga upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede prezračevanja, ministrstvu za izobraževanje pa predlagajo, naj zagotovi tehnične podlage za ustrezne prezračevalne sisteme, je razvidno iz zapisnika svetovalne skupine, ki ga je pridobila STA.Na ministrstvu za izobraževanje niso odgovorili na vprašanje STA, ali je ministrica seznanjena s stališčem svetovalne skupine za covid-19, naj izobraževalno ministrstvo zagotovi tehnične podlage za ustrezne prezračevalne sisteme. So pa zapisali, da se zavedajo pomembnosti prezračevanja ne samo učilnic, ampak vseh šolskih prostorov. Je pa za načrtovanje ustreznega prezračevanja treba upoštevati izhodiščno stanje posamezne šole. Šolske zgradbe v Sloveniji so namreč zgrajene v različnih obdobjih, kar pomeni razlike v izhodiščnem stanju in posledično različne možnosti rešitev, o katerih pogovori še potekajo, so dodali.Ministrstvo sicer opozarja, da priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o prezračevanju zaprtih prostorov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa na področju vzgoje in izobraževanja eksplicitno ne narekujejo nabave dodatnih prezračevalnih oz. ultravijoličnih čistilnikov zraka. Predvsem je bil prvi priporočen korak izdelava načrta prezračevanja, ki ga pripravi vsak zavod, in temelji na obstoječem sistemu prezračevanja (naravno, mehansko).NIJZ sicer v omenjenih priporočilih navaja, naj vsaka vzgojno-izobraževalna ustanova pripravi načrt prezračevanja posameznih prostorov, s pomočjo strokovnjakov tehnične stroke. Pred zagonom pouka naj se v zgradbah preveri, ali se vsa okna varno odpirajo, ali so eventualne naprave za mehansko prezračevanje ustrezno vzdrževane, ali gretje deluje dobro. Dijaki, študenti in zaposleni pa naj imajo s seboj dodatna oblačila in primerno obutev. Če prostorov ni možno učinkovito zračiti, niso primerni za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, navaja NIJZ.